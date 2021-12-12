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Мэрия выражает соболезнования семье погибшего сотрудника МП "Тазалык"

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- Айжан Мамбеталиева
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Сегодня, 12 декабря, утром на пересечении проспекта Жибек Жолу и улицы Осмонкула (неподалеку от Восточного автовокзала) был совершен наезд на работника МП "Тазалык". Сотрудник скончался на месте.

Руководство мэрии города Бишкек и коллектив МП "Тазалык" выражают глубокое соболезнование близким и родным погибшего.

Из фонда мэра семье погибшего сотрудника будет оказана материальная помощь в размере 50 тысяч сомов, кроме этого также МП "Тазалык" выплатит семье компенсацию согласно Трудового кодекса, так как сотрудник погиб при исполнении служебных обязанностей.


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URL: https://www.vb.kg/410736
Теги:
мэрия, Тазалык, Бишкек, Кыргызстан
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