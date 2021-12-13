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В Бишкеке елку украсят под стать тигру

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- Владимир Пирогов
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На площади Ала–Тоо закончился монтаж новогодней елки. Украшать 25–метровую красавицу сотрудники "Бишкексвета" начнут в начале этой недели, а пока на площади развесили гирлянды, шары и другие украшения.

Как сообщили в пресс–службе столичной мэрии, новогодние огни на главной елке страны зажгутся ориентировочно 15 декабря. Всего на ней будет развешено более тысячи различных игрушек и украшений.

Хозяином 2022 года будет Черный Водяной Тигр. Сотрудники "Бишкексвета" учли это обстоятельство и потому площадь и саму елку будут украшать игрушками, гирляндами преимущественно красного, желтого и серебристого цветов. Оказывается, любит полосатый хищник именно эти цвета, а потому людям хочешь не хочешь, а придется ему угождать.

На площадь также привезут карету Деда Мороза и Снегурочки, горожане и гости столицы могут в ней сфотографироваться рядом с дедом и его внучкой. Но впервые за последние несколько лет решено обойтись без новогоднего салюта, дабы больше не загрязнять столичную атмосферу.

Муниципалитет обратился к бизнесменам с просьбой помочь украсить разноцветными огнями основные улицы нашего города. Но предприниматели пока хранят гордое молчание.

Кстати, об экономии. Мэр Бишкека запретил проведение новогодних корпоративов за счет бюджета. Все деньги, которые раньше предполагалось потратить на праздничные застолья, будут отправлены в детские дома и больницы. И это правильно!

Судя по всему, нынешний праздник пройдет в городе скромно, но со вкусом. Это тоже правильно. Пандемия, экономические проблемы не позволяют сейчас гулять на широкую ногу. Доживем до лучших времен, а там и жахнем от всей души! Правильно?


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URL: https://www.vb.kg/410741
Теги:
Новый год, Бишкек
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