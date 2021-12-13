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В Анкаре отметили день рождения Чингиза Айтматова

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- Айжан Мамбеталиева
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В Анкара состоялось мероприятие по случаю дня рождения Чингиза Айтматова. Об этом сообщает департамент информации министерства иностранных дел.

Мероприятие прошло в одноименном парке, где расположен памятник писателя. В праздновании приняли участие посол Кубанычбек Омуралиев, мэр муниципалитета Кечиорен Тургут Алтынок, заместитель генерального секретаря ТЮРКСОЙ Билал Чакыжы, представители дипломатических миссий в Анкаре, студенты, представители СМИ, а также соотечественники, проживающие на территории Турции.

С приветственной речью выступили посол Кубанычбек Омуралиев и мэр Кечиорен Тургут Алтынок, которые отметили, что Чынгыз Айтматов, являясь одним из самых читаемых авторов современности, внес неоценимый вклад в развитие кыргызской, тюркской и мировой литературы.

В рамках мероприятия состоялась церемония возложения цветов к памятнику писателя.


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URL: https://www.vb.kg/410745
Теги:
Турция, Кыргызстан, Чингиз Айтматов
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