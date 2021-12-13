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В декабре ожидаются звездопады из созвездий Близнецы и Малая Медведица

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Об этом сообщает Московский планетарий. Звездопад из созвездия Близнецы произойдет в ночь на 14 декабря максимум метеорного потока Геминиды, ожидается до 120 метеоров в час. В 2021 году видимость Геминид ночью – не благоприятная. Луна близка к полнолунию, которое произойдет 19 декабря, и создаст значительные помехи в наблюдении метеоров в течение всей ночи.

Звездопад из созвездия Малая Медведица ожидается с 21 на 22 декабря, в самую длинную ночь года, можно будет наблюдать пик метеорного потока Урсиды. Ожидается до 10 метеоров в час, Луна существенно помешает наблюдениям.


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URL: https://www.vb.kg/410751
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