В декабре ожидаются звездопады из созвездий Близнецы и Малая Медведица

Об этом сообщает Московский планетарий. Звездопад из созвездия Близнецы произойдет в ночь на 14 декабря максимум метеорного потока Геминиды, ожидается до 120 метеоров в час. В 2021 году видимость Геминид ночью – не благоприятная. Луна близка к полнолунию, которое произойдет 19 декабря, и создаст значительные помехи в наблюдении метеоров в течение всей ночи.

Звездопад из созвездия Малая Медведица ожидается с 21 на 22 декабря, в самую длинную ночь года, можно будет наблюдать пик метеорного потока Урсиды. Ожидается до 10 метеоров в час, Луна существенно помешает наблюдениям.