Прогноз погоды с 13 до 17 декабря. В ближайшие два дня ожидается снег

В Кыргызстане Агентство по гидрометеорологии при Государственном комитете по экологии и климату (Кыргызгидромет) сообщило прогноз погоды с 13 по 17 декабря.
Бишкек
13 декабря и 14 декабря ночью без осадков.
Днем 14 и 15 декабря снег.
16 декабря ночью возможен снег.
Днем 16 и 17 декабря без осадков.
Ветер западный 4-9 м/с.
По данным сайта world-weather:
В Бишкеке сегодня, 13 декабря, погода +4°C. Преимущественно ясно, ветер тихий, северный 0.8 м/с. Атмосферное давление 701 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха 53%. Завтра ночью температура воздуха понизится до 0°C, ветер изменится на южный 0.7 м/с. Давление останется без изменений 701 мм рт. ст. Температура днем не поднимется выше отметки +3°C, a ночью 15 декабря не опустится ниже 0°C. Ветер будет восточный в пределах 0.6 м/с.
Чуйская область
13 декабря днем и 14 декабря в отдельных районах снег.
15 декабря на большей части территории временами снег.
16 декабря в отдельных районах снег.
17 декабря без осадков.
На дорогах гололедица. Ветер западный 4-9 м/с.
Таласская область
Днем 13 декабря в отдельных районах снег.
14 декабря ночью в отдельных районах, днем на большей части территории временами снег.
15 декабря в отдельных районах временами снег.
16-17 декабря без осадков.
На дорогах гололедица. Ветер западный 4-9 м/с.
Ошская область
13 декабря без осадков.
14 декабря ночью в отдельных районах, днем на большей части территории временами снег.
15 декабря на большей части территории временами снег.
16-17 декабря без осадков.
На дорогах гололедица. Ветер западный 4-9 м/с.
Джалал-Абадская область
13 декабря в предгорных и горных районах снег, в долинной зоне без осадков.
14 декабря ночью в отдельных районах, днем на большей части территории временами снег.
15 декабря на большей части территории временами снег.
16 декабря ночью в отдельных районах снег.
16 декабря днем и 17 декабря без осадков.
На дорогах гололедица. Ветер западный 4-9 м/с.
Баткенская область
13 декабря ночью без осадков. Днем в отдельных районах снег.
14 декабря ночью в отдельных районах, днем на большей части территории временами снег.
15 декабря на большей части территории временами снег.
16-17 декабря без осадков.
На дорогах гололедица. Ветер западный 4-9 м/с.
Иссык-Кульская область
13 декабря без осадков.
14 -17 декабря в отдельных районах снег.
На дорогах гололедица. Ветер западный 4-9 м/с.
Нарынская область
13 декабря без осадков.
14 декабря ночью без осадков, днем в отдельных районах снег.
15-17 декабря в отдельных районах снег.
На дорогах гололедица. Ветер западный 4-9 м/с.