Прогноз погоды с 13 до 17 декабря. В ближайшие два дня ожидается снег

В Кыргызстане Агентство по гидрометеорологии при Государственном комитете по экологии и климату (Кыргызгидромет) сообщило прогноз погоды с 13 по 17 декабря.

Бишкек

13 декабря и 14 декабря ночью без осадков.

Днем 14 и 15 декабря снег.

16 декабря ночью возможен снег.

Днем 16 и 17 декабря без осадков.

Ветер западный 4-9 м/с.

По данным сайта world-weather: В Бишкеке сегодня, 13 декабря, погода +4°C. Преимущественно ясно, ветер тихий, северный 0.8 м/с. Атмосферное давление 701 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха 53%. Завтра ночью температура воздуха понизится до 0°C, ветер изменится на южный 0.7 м/с. Давление останется без изменений 701 мм рт. ст. Температура днем не поднимется выше отметки +3°C, a ночью 15 декабря не опустится ниже 0°C. Ветер будет восточный в пределах 0.6 м/с.

Чуйская область

13 декабря днем и 14 декабря в отдельных районах снег.

15 декабря на большей части территории временами снег.

16 декабря в отдельных районах снег.

17 декабря без осадков.

На дорогах гололедица. Ветер западный 4-9 м/с.

Таласская область

Днем 13 декабря в отдельных районах снег.

14 декабря ночью в отдельных районах, днем на большей части территории временами снег.

15 декабря в отдельных районах временами снег.

16-17 декабря без осадков.

На дорогах гололедица. Ветер западный 4-9 м/с.

Ошская область

13 декабря без осадков.

14 декабря ночью в отдельных районах, днем на большей части территории временами снег.

15 декабря на большей части территории временами снег.

16-17 декабря без осадков.

На дорогах гололедица. Ветер западный 4-9 м/с.

Джалал-Абадская область

13 декабря в предгорных и горных районах снег, в долинной зоне без осадков.

14 декабря ночью в отдельных районах, днем на большей части территории временами снег.

15 декабря на большей части территории временами снег.

16 декабря ночью в отдельных районах снег.

16 декабря днем и 17 декабря без осадков.

На дорогах гололедица. Ветер западный 4-9 м/с.

Баткенская область

13 декабря ночью без осадков. Днем в отдельных районах снег.

14 декабря ночью в отдельных районах, днем на большей части территории временами снег.

15 декабря на большей части территории временами снег.

16-17 декабря без осадков.

На дорогах гололедица. Ветер западный 4-9 м/с.

Иссык-Кульская область

13 декабря без осадков.

14 -17 декабря в отдельных районах снег.

На дорогах гололедица. Ветер западный 4-9 м/с.

Нарынская область

13 декабря без осадков.

14 декабря ночью без осадков, днем в отдельных районах снег.

15-17 декабря в отдельных районах снег.

На дорогах гололедица. Ветер западный 4-9 м/с.