В Жумгальском районе проводят работы по недопущению перекрытия дорог

Пресс-служба МВД сообщает, что вчера, 12 декабря, начальником ОВД Жумгальского района Нарынской области Уланом Коноевым и главой районной администрации Мирбеком Тентиевым проведены разъяснительные работы среди местного населения по факту перекрытия проезда альтернативной трассы Арал-Кочкор.

Граждан проинформировали, о недопущении подобных действий, создающих помеху свободному передвижению автотранспортных средств по указанным маршрутам, а также отметили, что предприятие, занимающееся ремонтом автодороги Баш Кууганды-Эпкин входящей в состав альтернативного коридора Север-Юг на постоянной основе, осуществляет полив дороги и полностью осуществляет ремонтные работы по облагораживанию.

Вместе с тем, районная администрация Жумгальского района осуществляет контроль над обслуживанием указанных автодорог.

В настоящее время, органы местного самоуправления Жумгальского района проводят разъяснительные работы с местным население. На данной территории не зафиксировано нарушений общественного порядка и законности, общественная обстановка стабильная.