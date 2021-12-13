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В Кеминском районе проверили 110 домовладений и раскрыли два преступления

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- Айжан Мамбеталиева
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Пресс-служба ГУВД Чуйской области сообщает, что на территории Кеминского района сотрудниками ОВД Кеминского района проводились комплексные профилактические и рейдовые мероприятия под наименованием "Правоворядок".

В рамках проводимых профилактических и рейдовых мероприятий сотрудниками ОВД Кеминского района с изучением криминогенной обстановки на территории района были проверены более 110 домовладений с охватом населения более 420 человек, в целях выявления преступлений связанных с кражей автотранспортных средств были проверены более 130 автомашин, проверено два предполагаемых места сбыта краденных вещей, три заброшенных и недостроенных здания,. Также были проверены более десять человек, которые осуждены условно, проверены 20 лиц состоящие на учете как в ОВД района и в других государственных органов, проверены более семь общественных мест скопления молодежи кроме того проверены более 30 лиц имеющих у себя на хранение огнестрельное оружие.

При этом во время профилактических и рейдовых мероприятий сотрудниками милиции было раскрыто два преступления связанных с кражей чужого имущества, проведены более 10 профилактических бесед с несовершеннолетними и составлены более 20 протокол сотрудниками ОБДД Кеминского района за нарушение ПДД.


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URL: https://www.vb.kg/410762
Теги:
ГУВД, Кеминский район, ПДД, Чуйская область
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