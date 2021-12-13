Встреча Акжола Махмудова и Романа Власова состоится в мае 2022 года

Серебряный призер Олимпиады борец Акжол Махмудов и многократный чемпион Европы и мира Роман Власов провели видеодиалог в прямом эфире инстраграма. За их беседой следили множество фанатов двух борцов.

Роман в очередной раз поздравил Акжола и кыргызстанцев с победой на Олимпийских играх, отметив, что следил за многими боями кыргызстанского борца.

"Для меня будет большой честью встретиться с таким соперником как ты. Мне задавали вопрос по поводу трэш-толка (высказывания в адрес соперника, чаще оскорбительного характера, призванные вывести оппонента из равновесия, - прим. ред.). Я даже не представляю, как я в твой адрес буду говорить что-то плохое, мы должны быть образцовыми для молодых борцов", - сказал Акжол. .

Также кыргызстанский борец поблагодарил Власова за то, что он хотел ему помочь в проведении операции и даже пригласил в Новосибирск.

Власов поддержал слова Махмудова и сказал что им не нужен хайп.

В конце эфира борцы договорились встретиться в мае 2022 года в Бишкеке.