Байтерек, Шестаков и другие об инициативе президента изменить статус ОТРК

Общественная телерадиокорпорация ОТРК может стать государственной. Вопрос об изменении статуса главного телеканала Кыргызстана вызвал широкий резонанс, став одним из самых обсуждаемых в республике, после того как президент Садыр Жапаров выдвинул инициативу вернуть его государству, заявив, что телерадиовещательная корпорация стала преследовать лишь интересы членов Наблюдательного совета. Об этом глава государства сказал в контексте инвентаризации законодательства, проведенной с целью приведения ряда законов, в том числе регулирующих деятельность средств массовой информации в соответствии с принятой в январе этого года Конституцией КР.

Редакция собрала мнения медиаэкспертов по этому вопросу. Некоторые из них убеждены, что этот шаг сведет на нет "установленные демократические принципы в действующем законе", другие, наоборот, считают его закономерным и вполне оправданным.

Экс-пресс-секретарь президента КР Галина Байтерек:

- По сути, ОТРК никогда и не был общественным телевидением в полном смысле этого слова. Суть общественного телевидения в финансовой независимости от государства или каких-то других структур, то есть это телевидение, осуществляющее свою деятельность за счет населения, которое и является его ключевым бенефициаром. Мы все знаем, что ОТРК никогда не был независимым.

Сегодня, как я понимаю инициативу президента, речь идёт о том, что главный телеканал страны должен быть проводником именно государственных интересов, а не какой-то провластной группы.

Если мы говорим об общественном телевидении, то должна измениться форма его бюджетирования. Оно не будет общественным, пока за него платит государство, а не общественность. Понятно, что мы платим налоги и косвенно оплачиваем работу канала, но население сможет реально формировать заказ для общественного телевидения лишь в том случае, если будет оплачивать его работу напрямую, как это делается в других странах, где каждый житель страны ежемесячно перечисляет на специальный счет телеканала определенную сумму, как мы, например, платим за интернет.

В принципе, и та, и другая форма допустима, но сегодня для нашего телевидения в целом и для ОТРК в частности гораздо более важной, на мой взгляд, является проблема качества контента, в контексте которой обнажаются и другие вопросы – ресурсной базы, профессионализма, новых технологий и т.д. Главный телеканал страны в любом его статусе должен отвечать запросу общества и отражать его интересы. Сегодня есть запрос на развитие культуры, повышение уровня образования, формирование национальной идеологии, в конце концов. И решение этих задач должно стать главной целью общенационального телевидения, которым ОТРК, безусловно, является.

Отдельно хочется выделить создание сериалов, которые представляют собой мощнейший инструмент формирования общественного мнения и идеологии в том числе. Через телевидение и его контент мы должны показывать обществу картину будущего, к которой мы все должны стремиться, где через героев пропагандируется модель семьи, модель общественного поведения, патриотизм. Прививается любовь к Родине, уважение к окружающим, забота о ближнем и остальные базовые человеческие ценности, которые лежат в основе идеологии любого прогрессивного общества.

Политолог, медиаэксперт, член НС КТРК Игорь Шестаков:

- Создание общественного телеканала в 2010 году фактически было только на бумаге, поскольку главный телеканал страны зависел от бюджетного финансирования, так на протяжении последних 11 лет ситуация и не менялась. И даже когда был написан новый проект закона о КТРК, там тоже было прописано, что основная доля финансирования приходится на госбюджет. Когда я, как член ОНС, участвовал в обсуждении этого документа, я задавал вопрос, в чем смысл прописывать общественный телеканал, полностью сажая его на государственные дотации? С учетом того, что президентом и правительством оказывается поддержка этому каналу, вполне логично, что происходит такой переход.

Здесь есть еще один важный вопрос: вопрос информационной безопасности, который также напрямую будет увязан с коммуникацией канала с госструктурами. На мой взгляд, очень важно, чтобы в новой реальности национального телевидения управление телеканалом осуществляли менеджеры, которые являются выходцами из самой КТРК, поскольку эти люди не понаслышке знают проблемы канала и, возможно, имеют видение их решения. Одно дело смена статуса и совсем другое – создать эффективное управление телеканалом, поэтому им должны заниматься сотрудники телерадиокорпорации.

Директор НТС Миржан Балыбаев:

- Я считаю, что данная инициатива – это придание статуса де-юре тому, что уже много лет существует де-факто. Потому что, хоть ОТРК и считалась общественной телерадиокорпорацией, при которой функционировал Общественный наблюдательный совет, все мы знаем, как избиралось ее руководство – гендиректор и его заместители. Насколько независимым был ОНС, мы тоже знаем. Называясь общественной, КТРК таковой по факту не являлась. Поэтому я считаю эту инициативу честной. Да, некоторым это может не нравиться, некоторые могут счесть это откатом назад, но это честный поступок, тем более в нынешних политических реалиях, когда с переходом к президентской форме правления в Кыргызстане произошло переформатирование всей системы государственного управления. Поэтому переход главного телеканала страны от общественного к государственному статусу вполне ожидаем и закономерен.

Что касается информационной политики и информационной безопасности, то здесь вопрос не в статусе главного телеканала, потому что, будучи общественным, он выполнял функции главного государственного канала. Я, как телевизионщик, считаю, что нужно пересмотреть вообще всю структуру существующей сети государственных телеканалов, в том числе и национализированных, которые лишь формально являются ОАО или ЗАО, но фактически являются государственными. Нужно оптимизировать, где-то сократить расходы, перераспределить некоторые функции между ними, т.е. нужна структурная реформа группы телеканалов, а придание общественному телеканалу статуса государственного или национального – это лишь изменение названия и признание существующего уже много лет факта.

Экс-руководитель ОТРК Жайнак Усен уулу:

- Для нашего открытого общества, где люди имеют активную гражданскую позицию, где мы придерживаемся демократических принципов, наличие общественного телеканала по примеру развитых стран было бы не просто полезным, это является необходимостью, но при условии, если бы мы имели общественный телеканал в полном смысле этого слова. У нас же есть определенные нюансы, которые мешают нам развиваться по этому направлению. Во-первых, это касается финансирования. В других странах общественное телевидение существует и развивается за счет самого общества, у нас же имеет место прямое финансирование из госбюджета, что создает определенную зависимость, т.е. общественный канал не может достигать тех целей, которые перед ним ставятся.

Второе – это работа Наблюдательного совета. К сожалению, их работу, особенно в последний год, можно оценить как неудовлетворительную, т.е. члены НС не выполняют своих функций. Третье – это слабая работа со стороны регуляторов по части исполнения закона о телерадиовещании. У нас в законодательстве заложены четкие критерии и требования, которые должны соблюдаться телерадиовещателями, но исполнение этого закона не осуществляется в полной мере. Как результат, мы наблюдаем обилие телеканалов, появившихся с переходом на цифровое вещание, что отражается на доходности каждого из телеканалов, в том числе КТРК, которая, как и все остальные является участником рекламного рынка, конкурируя с другими телеканалами. Бюджет рекламодателей, который из года в год и так сокращается, размывается между десятками телерадиовещателей. Соответственно низкая доходность от рекламы напрямую отражается на контенте, т.е. не создаются качественные программы, не выкупаются фильмы премьеры и т.д. Поэтому сейчас смена статуса ОТРК, я так понимаю, – это острая необходимость, которая диктуется реалиями.

Но общественный канал, который, как в других странах, мог бы развиваться в соответствии со своим статусом, нам нужен. При этом частные телеканалы должны присутствовать в том объеме, который позволяет рынок, а не так, как у нас, когда транслируется пиратский контент и размывается рекламный рынок. В итоге это приводит к творческому кризису, уходу специалистов из телеиндустрии, сокращению международных контактов и т.д. Сейчас нам нужно много работать, чтобы вернуться хотя бы к начальной стадии становления в этой сфере.

Директор КНИА "Кабар" Кубан Таабалдиев:

- Исходя из нынешней ситуации, когда у нас принята президентская форма правления, стремление властей изменить статус КТРК можно понять. Тем более что нынешний статус телеканала не вполне соответствует реальной ситуации, поэтому власти и хотят привести ее в соответствие, т.е., не заигрывая с общественностью, официально принять тот факт, что общественное телевидение таковым по своей сути не является. На данный момент это правильное, на мой взгляд, решение, потому что по факту телевидение государственное, оно продвигает государственную политику, т.е. от статуса его деятельность не зависит.

Безусловно, мы привыкли к одной системе, но сейчас выстраивается другая система, и эта нестыковка сильно сказывается на СМИ. Но как ситуация станет развиваться, зависит от того, как власть с общественностью будут взаимодействовать. Общественные организации должны понять, что мы уже не идем по тому пути, который выбрали 11 лет назад, сейчас с принятием новой Конституции ситуация кардинально изменилась. Соответственно будет меняться и информационная политика, и деятельность государственных СМИ, и это зависит от того, какие приоритеты расставит власть. Главный информационный ресурс страны должен исходить из ситуации и обеспечивать необходимый на этот момент информационный поток, но как это делать и какие направления усиливать – это уже другой вопрос.