В Петербурге отдали дань памяти Чингизу Айтматову

В Санкт-Петербурге 12 декабря, в день рождения Чингиза Айтматова, прошло мероприятие, посвященное его памяти. Оно состоялось в здании Российской национальной библиотеки, где установлен памятник классику кыргызской и мировой литературы.

Участие в мероприятии, посвященном 93-й годовщине со дня рождения Айтматова, приняли представители руководства Межпарламентской Ассамблеи СНГ. Генеральный секретарь Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий, а также его заместители – представители парламентов Армении, Беларуси и Кыргызстана Айк Чилингарян, Виктор Когут и Нурбек Сатвалдиев возложили цветы к бюсту всемирно известного писателя.

Церемонию, посвященную дате, открыл директор библиотеки Владимир Гронский. Он рассказал, что в фондах РНБ хранятся 325 произведений Айтматова, вышедших в разные годы, а также 125 тысяч научных и учебных пособий, посвященных его творчеству. Сотрудники библиотеки участвуют в айтматовских конференциях по всему миру, в том числе - на родине писателя, в Кыргызстане. Многолетние дружеские отношения связывают РНБ с Национальной библиотекой Кыргызстана

"Вызывает чувство гордости, что лауреаты премии имени Чингиза Айтматова, учрежденной МПА СНГ, приезжают в библиотеку, чтобы представить свои труды и встретиться с читателями", - подчеркнул Гронский. Он сообщил, что гостем РНБ была сестра писателя Роза: "Она увидела, как бережно хранятся книги Чингиза Айтматова и как они востребованы читателями".

Дмитрий Кобицкий поделился впечатлениями о музее Чингиза Айтматова, в котором делегации Секретариата удалось побывать во время одного из официальных визитов в Кыргызстан. "Мы ближе познакомились с биографией и творчеством писателя, глубокой философией его произведений. Это поистине всемирное наследие", - заявил Генеральный секретарь Совета МПА СНГ.

Об истории установки бюста Чингиза Айтматова рассказал полномочный представитель Жогорку Кенеша Кыргызстана Нурбек Сатвалдиев. Скульптура создана по заказу парламента республики. "Была идея передать бюст в Государственную Думу, поскольку Айтматов был депутатом Верховного Совета СССР. Но решили, что портрет писателя должен стоять в библиотеке. Чтобы все почитатели его творчества могли прийти сюда и отдать дань память выдающемуся мастеру, чьи произведения переведены более чем на 100 языков мира", - сказал Нурбек Сатвалдиев.

Он также поблагодарил руководство библиотеки за работу по сохранению памяти Айтматова и популяризации его творчества, рассказали в МПА СНГ.