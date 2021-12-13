Погода
$ 84.80 - 84.95
€ 95.90 - 96.30

В ЕАЭС в полном объеме заработает рынок услуг строительства

207  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Евразийском экономическом союзе взят курс на создание единого рынка услуг в сфере строительства в полном объеме. Проект соответствующего решения, как отметили в Евразийской экономической комиссии, одобрен на состоявшемся 10 декабря заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Речь идет о дополнении действующего перечень таких услуг новыми. И - о повышении эффективности функционирования данного рынка путем исключения фрагментированности регулирования соответствующего сектора в едином рынке услуг.

Это позволит поставщикам строительных услуг осуществлять широкий перечень работ в сфере строительства во всех государств ЕАЭС на условиях национального режима, без дополнительного учреждения, на основании имеющихся разрешений и с учетом признания квалификации персонала.

Решением предусмотрена подготовка до 1 января 2023 года сопоставительного перечня всех разрешений на поставку строительных услуг. Он позволит уполномоченным органам в сфере строительства сравнивать разрешения, выданные в разных странах Союза, в целях их признания.

По словам министра по экономике и финансовой политике ЕЭК Руслана Бекетаева, строительный рынок является важным сектором для всех государств ЕАЭС. "В этой связи полагаем, что принятое Высшим советом решение будет положительно оценено строительным бизнесом наших стран", – отметил министр.

Единый рынок услуг, как уточнили в ЕЭК, – это состояние конкретного сектора услуг, в котором сторонами не применяются дискриминационные, количественные и иные ограничения, признаются разрешения и квалификации, и обеспечивается возможность поставлять услуги на всей территории Союза без дополнительного учреждения в форме юридического лица. В настоящее время в формате единого рынка функционирует 55 секторов услуг.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/410775
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  