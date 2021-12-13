В ЕАЭС в полном объеме заработает рынок услуг строительства

В Евразийском экономическом союзе взят курс на создание единого рынка услуг в сфере строительства в полном объеме. Проект соответствующего решения, как отметили в Евразийской экономической комиссии, одобрен на состоявшемся 10 декабря заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Речь идет о дополнении действующего перечень таких услуг новыми. И - о повышении эффективности функционирования данного рынка путем исключения фрагментированности регулирования соответствующего сектора в едином рынке услуг.

Это позволит поставщикам строительных услуг осуществлять широкий перечень работ в сфере строительства во всех государств ЕАЭС на условиях национального режима, без дополнительного учреждения, на основании имеющихся разрешений и с учетом признания квалификации персонала.

Решением предусмотрена подготовка до 1 января 2023 года сопоставительного перечня всех разрешений на поставку строительных услуг. Он позволит уполномоченным органам в сфере строительства сравнивать разрешения, выданные в разных странах Союза, в целях их признания.

По словам министра по экономике и финансовой политике ЕЭК Руслана Бекетаева, строительный рынок является важным сектором для всех государств ЕАЭС. "В этой связи полагаем, что принятое Высшим советом решение будет положительно оценено строительным бизнесом наших стран", – отметил министр.

Единый рынок услуг, как уточнили в ЕЭК, – это состояние конкретного сектора услуг, в котором сторонами не применяются дискриминационные, количественные и иные ограничения, признаются разрешения и квалификации, и обеспечивается возможность поставлять услуги на всей территории Союза без дополнительного учреждения в форме юридического лица. В настоящее время в формате единого рынка функционирует 55 секторов услуг.