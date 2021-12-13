Объявленный в розыск сотрудник УВД Октябрьского района Бишкека задержан

Пресс-служба ГКНБ сообщает, что продолжается системная работа по предупреждению и пресечению противоправных проявлений в системе государственных органов, и в правоохранительной системе в частности.

Как ранее сообщалось, в органы национальной безопасности с заявлением обратился гражданин О.А. у которого сотрудник ОВД С.Р. обманным путем, используя свое служебное положение, завладел денежными средствами в сумме 135 тысяч долларов и отказывается возвращать под различными предлогами.

По данному факту ГКНБ было начато досудебное производство по статье 209 часть 4 пункты 1 и 4 (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере, с использованием служебного положения) УК КР.

С.Р. был объявлен в розыск, а Первомайским районным судом города Бишкек в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу (заочно).

Так, 12 декабря, ГКНБ в ходе проведения ОРМ установлено местонахождение разыскиваемого и в дачном доме, расположенном в с.Беш-Кунгей Аламудунского района Чуйской области проведен обыск, где обнаружен и задержан сотрудник СКМ УВД Октябрьского района Бишкека Р.С.Т., который скрывался от органов следствия.

В настоящее время, С.Р. в порядке статьи 96 УПК КР водворен в СИЗО ГКНБ, для проведения соответствующих следственно-оперативных мероприятий в рамках уголовного дела.

ГКНБ просит обратиться всех, кто пострадал от действий С.Р. по телефонам: (0312) 66-04-75 дежурная служба, WhatsApp номер: 0702233243.