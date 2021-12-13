За минувшую неделю выявлены 178 пешеходов, нарушавших ПДД

Пресс-служба ГУОБДД МВД сообщает, что сотрудниками ГУОБДД на территории страны были проведены рейдовые мероприятия с целью предотвращения дорожно-транспортных происшествий и недопущения грубых нарушений ПДД.

За минувшую неделю по республике выявлено – 10780 нарушений ПДД. Из них:

- за превышение водителями скоростного режима – 1889;

- за управление ТС без соответствующих документов ПДД - 177;

- за нарушение правил эксплуатации ТС – 4043;

- за подложные госномера – 1;

- без госномера – 11;

- за невыполнение водителем ТС требований сотрудников уполномоченных органов – 2;

- за автохулиганство – 1;

- за нарушение ПДД пешеходами – 178;

- за переоборудование ТС – 116;

- за перевозку опасного груза – 1;

- за неподчинение требованиям дорожных знаков – 423;

- за управление ТС с тонированными стеклами – 85;

- за управление ТС в состоянии алкогольного опьянения – 192;

- водворены на штрафную стоянку – 777.

Сотрудники ГУОБДД МВД обращаются ко всем участникам дорожного движения с просьбой помнить, что чрезмерная самоуверенность, игнорирование правил дорожного движения и пренебрежение к окружающим зачастую приводит к трагическим последствиям. Все участники дорожного движения обязаны знать и соблюдать относящиеся к ним требования правил дорожного движения.