"Добрые руки" предлагают бишкекчанам взять себе одного из питомцев фонда

"Вечерний Бишкек" и благотворительный фонд помощи животным "Добрые руки" продолжают акцию доброты, начатую три года назад. Принять участие в ней и подарить дом и свою любовь, а значит, новую жизнь кому-то из многочисленной собачьей и кошачьей братии, спасенной на улицах Бишкека, может любой из вас.

Сегодня мы вновь представляем вашему вниманию пушистых подопечных "Добрых рук", которые ждут, чтобы на них обратили внимание неравнодушные люди. Знакомьтесь с нашими четвероногими кандидатами на усыновление!

Красавица Муся

Познакомьтесь с красавицей Мусей. Нашей ласковой и игривой подопечной сейчас четыре с половиной месяца. Животное здоровое, приученное к лотку. Уже стерилизованное. Мы ищем для нее дом в Бишкеке. Звонить просим только ответственных людей. Телефоны для справок: 0(555)922-005 (WhatsApp), 0(706)922-005.

Маленький "звонок"

Фонд помощи животным отдаст в добрые руки щенка трех с половиной месяцев. Окрас у мальчика, как у овчарки. Когда вырастет, песик останется маленьким. Но это не беда – он уже сейчас проявляет отличные охранные качества. Животное здоровое, привитое, обработанное от блох и глистов. Нужен вам хороший "звоночек"? Тогда обращайтесь по следующим номерам: 0(700)064-560, 0(550) 064- 560.

Счастливая троица

Взгляните на этих очаровательных пушистиков! Перед вами девочка и два мальчика. Один мальчик очень любит людей, игривый и ласковый. Второй – спокойный, игривый, но не приставучий. Девочка же еще более спокойная. Больше информации вам дадут по телефону: 0(550)332-122.

Багира ждет звонка

"Добрые Руки" и VB.KG ищут ответственных хозяев для пятимесячной кошечки Багиры. Животное здоровое, от паразитов обработанное, к лотку приученное, в еде не привередливое. По характеру Багира очень подвижная и игривая, любит ласку. Кошечку уже стерилизовали, так что котят у нее не будет. Если вы готовы подарить частичку своей души этой красавице, тогда звоните. Возможно, Багира ждет именно вас. Телефон: 0(553)880-145.

Озорная Марфуша

А это Марфуша – маленькая, озорная. Котенка отдают в хороший дом добрым людям. От паразитов животное обработано. Стерилизацию, которую нужно будет сделать, когда кошечка подрастет, возьмут на себя люди, заботящиеся о ней в настоящий момент. Сейчас Марфуше приблизительно три с половиной месяца. Кошечка ест и сухой корм, и натуральную еду. Лоток знает на пять! Будет хорошо, если ее возьмут в частный дом, так как она очень любит гулять во дворе. Телефон для потенциальных хозяев: 0(555)191-258 (Зоя Георгиевна).

Пушистая прелесть

Пушистой девочке, которую вы видите на фото, также нужен дом. Котенку всего три месяца. Но он уже хорошо воспитан. К лотку приучен. Животное здоровое, от паразитов обработанное. Отдадут кошечку в хорошие руки ответственному человеку. Если это вы, звоните: 0(701)255-900, 0(550)208-799.

Смешной мальчуган

Ну и последний на сегодня кандидат на усыновление. Этому смешному котику тоже три месяца. Он здоров, от паразитов обработан, к лотку приучен, в еде не привередлив. Если он вам понравился и вы чувствуете, что сможете подарить ему лучшую жизнь, набирайте: 0(701)255-900 или 0(550)208-799.

Новые истории четвероногих, спасенных волонтерами "Добрых рук" на улицах столицы, мы продолжим рассказывать на сайте www.vb.kg.

Более подробную информацию о деятельности организации, ее подопечных и о том, как и чем еще им можно помочь, читайте в группах фонда "Добрые руки" на Facebook, Instagram и "Одноклассниках".