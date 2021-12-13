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"Жители Кара-Балты живут в зоне радиации". Эколог забил тревогу (видео)

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- Бакыт Басарбек
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Эколог Бакыт Казаков заявляет, что определенная часть жителей Кара-Балты ежедневно подвергаются опасности из-за уранового хвостохранилища, оставленное Кара-Балтинским горнорудным комбинатом.

По его словам, еще в 1962 году по проекту должны были посадить на этом месте лесные насаждения, но до сих пор ничего такого не сделали.

"Раньше в советские времена проход на эту территорию был запрещен, стоял шлагбаум с охраной. Потом все это убрали и более того, участки вблизи хвостохранилища стали отдавать малоимущим под строительство домов. Теперь там жилмассив расположен, хотя по технике безопасности люди не должны там жить. Но что сделано, то сделано. Теперь я прошу, чтобы хотя бы там парк разбили, как планировалось по проекту. Это делается для того, чтобы минимизировать влияние радиации", - сказал Казаков.

Эколог уверен, что опасности подвергаются не только жители близлежащего жилмассива, но и весь город Кара-Балта.

"Дело в том, что на месте хвостохранилища почти не идут дожди. Тучи из-за ветров долго там не задерживаются. То есть постоянные ветры и засуха способствуют тому, что земля над хвостохранилищем постоянно выветривается. Плюс еще рядом расположена мусорная свалка, которая постоянно горит. То есть мало того, что земля еще больше сушится, так еще люди вынуждены постоянно дышать этим дымом", - добавил он.

Отметим, урановый могильник в Кара-Балте относится к пятерке самых крупных в республике.


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URL: https://www.vb.kg/410789
Теги:
Кара-Балта, хвостохранилища, уран
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