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Жээнбеков: Жители села "1- мая" построили дом малообеспеченной семье

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- Назгуль Абдыразакова
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Жители села "1-мая" Кара-Кульджинского района построили дом малообеспеченной семье. Об этом нашему изданию сообщил глава сельской управы Кара-Кульджа Ошской области Бактыбек Жээнбеков.

По его словам, старой дом, где жила семья, находилась в аварийном состоянии.

"Жители данного села инициировали предложение построить новый дом и самофинансировать строительство. Строительство дома методом ашара началась весной этого года, общая сумма расхода 700 тыс. сомов из них 50 тыс. выделила наша сельуправа, кроме этого мы помогли с некоторыми стройматериалами. Недавно семья переехала в новый трёхкомнатный дом",- рассказал Жээнбеков.


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URL: https://www.vb.kg/410792
Теги:
Ошская область, строительство
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