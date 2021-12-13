Жээнбеков: Жители села "1- мая" построили дом малообеспеченной семье

Жители села "1-мая" Кара-Кульджинского района построили дом малообеспеченной семье. Об этом нашему изданию сообщил глава сельской управы Кара-Кульджа Ошской области Бактыбек Жээнбеков.

По его словам, старой дом, где жила семья, находилась в аварийном состоянии.

"Жители данного села инициировали предложение построить новый дом и самофинансировать строительство. Строительство дома методом ашара началась весной этого года, общая сумма расхода 700 тыс. сомов из них 50 тыс. выделила наша сельуправа, кроме этого мы помогли с некоторыми стройматериалами. Недавно семья переехала в новый трёхкомнатный дом",- рассказал Жээнбеков.