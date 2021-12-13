Коллектив управления образования сделал подарок в дом престарелых

Коллектив управления образования мэрии города Бишкек оказал материальную помощь Бишекскому социальному стационарному учреждению для пожилых и ЛОВЗ.

Для постояльцев учреждения была закуплена необходимая продукция на сумму 29 тысяч сомов. Средства выделены из профсоюзных отчислений.

Мэрия столицы вместе с подведомственными ей структурами решили в этом году отказаться от проведения новогодних корпоративов в пользу благотворительности.

Вместо увеселительных коллективных мероприятий в преддверии Нового года сотрудники мэрии, муниципальных коммунальных служб города приобретут предметы быта и первой необходимости, бытовую технику и другие принадлежности для различных социальных учреждений, действующих на территории столицы.