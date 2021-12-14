Садыр Жапаров гнет народную линию

Прошлая неделя была богатой на принятие целого ряда важных нормативных документов: Садыр Жапаров подписал несколько указов, призванных облегчить жизнь простых граждан Кыргызстана.

В общем–то соответствующий тон был задан еще в прошлую пятницу, когда глава государства завизировал Указ "О мерах по оптимизации расходов республиканского бюджета, повышению эффективности использования бюджетных средств государственными органами и органами местного самоуправления".

Этим документом депутатам сократили зарплаты и лишили их служебных квартир и зарплат, объясняя это тем, что органы государственной власти и местного самоуправления не уделяют серьезного внимания изысканию внутренних резервов экономии бюджетных средств. В связи с чем средства из республиканского бюджета расхищались и использовались не по целевому назначению.

Изменение количества народных избранников и сокращение расходов на их содержание давно стали предметом неутихающей дискуссии в обществе. Пару лет назад кыргызстанцы даже собирали подписи под соответствующей петицией, правда, безрезультатно. Теперь же наконец–то сделаны реальные шаги в сторону оптимизации расходов на парламент.

Три очень важных указа были подписаны президентом Садыром Жапаровым в минувший понедельник. Один из них "О мерах по поддержке субъектов, занимающихся сельскохозяйственной деятельностью".

Документ освобождает фермеров от уплаты земельного налога на 2022–2025 годы. А чтобы избежать выпадений из государственной казны, налог будет покрываться за счет ассигнований из республиканского бюджета.

К слову, если ориентироваться на данные об исполнении государственного бюджета за январь - декабрь 2020 года, когда в казну поступило чуть больше 322 миллионов сомов по указанному виду налога, то можно предположить, что примерно в такую сумму ежегодно в ближайшие три года будет обходиться казне принятие этого решения.

Однако глава государства считает, что на данном этапе поддержка аграриев - это стратегическая необходимость, связанная с обеспечением продовольственной безопасности нашей страны.

"Эта работа ведется для того, чтобы поддержать сферу сельского хозяйства, пусть это и небольшое дело, но вам станет легче. С 1 января 2022 года вам не придется платить налоги с орошаемых земель, пашни, пастбищ и сенокосов. Уплачиваемый вами налог будет оплачиваться из республиканского бюджета. Кроме того, в следующем году мы начнем предоставлять фермерам кредиты под 6 процентов годовых. Конечно, за один год мы не сможем обеспечить всех фермеров. Но в перспективе, даст Бог, согласно нашим расчетам, мы сможем обеспечить всех вас в ближайшие 3–4 года. Наша главная цель - это создать для вас благоприятные условия и обеспечить страну продовольствием. В прошлом большая часть нашей земли не возделывалась. Нельзя оставлять без возделывания даже один метр орошаемой земли", - написал в своем обращении на странице Facebook президент.

Кроме того, на этой неделе был принят документ, освобождающий от уплаты всех видов налогов предпринимателей, чей годовой оборот не превышает 8 миллионов сомов. Теперь они должны будут только платить отчисления в Соцфонд и подоходный налог.

"Это позволит обеспечить материальную поддержку и создаст благоприятные условия со стороны государства для малого бизнеса", - написал глава государства в своем обращении.

Кроме того, также в понедельник, 6 декабря, глава государства подписал Указ "О мерах поддержки малообеспеченных граждан (семей) в виде снижения платы за электрическую энергию", согласно которому с 1 января 2022 года для нуждающихся семей, имеющих детей до 16 лет и получающих государственное пособие, установлен тариф на электроэнергию в размере 50 тыйынов за 1 кВтlч при потреблении до 700 кВтlч в месяц.

Политолог Марс Сариев убежден, что указы, подписанные Садыром Жапаровым, являются адекватным ответом на удар экономического кризиса по самым незащищенным слоям населения.

- Из–за последствий пандемии коронавируса были необходимы меры, направленные на защиту малообеспеченных слоев населения, так как они являются самыми уязвимыми. Мировой кризис сильно ударил и по малому предпринимательству, и в этой связи указ президента о поддержке сельхозпроизводителей является важным защитным механизмом для отечественных фермеров, - говорит эксперт.

Он отметил, что в последние годы криминальные группы мешали отечественным производителям экспортировать свою продукцию, а на внутреннем рынке есть большая конкуренция товаров из Узбекистана, Таджикистана и Китая, которые производят сельхозпродукцию с меньшей себестоимостью. Это негативно сказывалось на кыргызстанских производителях, так что освобождение фермеров от уплаты земельного налога поможет выправить ситуацию.

Особо эксперт отметил своевременность указа о снижении тарифов на электроэнергию для малообеспеченных семей.

- Идет обнищание населения, особенно граждан, живущих в высокогорных районах, а принятые меры поддержат их. Я уверен, что эти указы найдут поддержку среди народа, - резюмировал Сариев.