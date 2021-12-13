Российские военные в Кыргызстане сотрудничают с местным населением

Представители женсовета объединенной российской военной базы (ОРВБ) в Кыргызстане встретились с дочерью Героя Советского Союза Степана Сущева. Мероприятие было приурочено ко Дню Героев Отечества, отмечаемому в РФ 9 декабря.

Как рассказали в пресс-службе Центрального военного округа, которому структурно подчинена эта база, гости передали дочери фронтовика продовольственные наборы и поздравительный адрес от лица командования части, поговорили о подвиге ее отца.

Степан Захарович Сущев родился 24 декабря 1914 года в Казахстане, в крестьянской семье. Окончил 4 класса. В 1931 году переезжает с родителями на жительство в город Фрунзе. С 1933 года начал самостоятельную трудовую жизнь на Фрунзенском кирпичном заводе транспортником. В 1937 году призван в Красную Армию и направлен для прохождения службы в полк Внутренних войск НКВД СССР, дислоцированный в Новосибирске. В октябре 1941 года согласно поданного рапорта ушел на фронт и был зачислен разведчиком полковой разведки в стрелковую дивизию.

В составе десантной группы 26 сентября 1943 года старший сержант Сущев преодолел Днепр в районе села Ясногородка (Киевская область) и захватил рубеж, в бою за удержание плацдарма заменил погибшего командира роты и организовал отражение контратак противника. В 1943 году за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом мужество и героизм Сущеву было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда". В дальнейшем также был награжден орденами Ленина, Отечественной войны 1-й степени, орденом "Манас" 3-й степени, медалями, в том числе "За отвагу". После демобилизации в 1946 году возвратился в Кыргызстан и поселился в селе Беловодском. Работал на автобазе аккумуляторщиком, слесарем. С 1978 года находился на пенсии. Умер 24 июля 2008 года. Приказом командующего внутренними войсками МВД Кыргызстана Степан Сущев был зачислен "Почетным солдатом" военного колледжа внутренних войск в Бишкеке. В мае 2006 года на территории колледжа открыт бюст Героя.

В завершении встречи члены женсовета военной базы поблагодарили дочь фронтовика за теплый прием и пообещали и в дальнейшем оказывать ей помощь.

В эти же дни военнослужащие ОРВБ передали гуманитарную помощь малоимущей семье, которая проживает в городе Кант. И добровольно сдали кровь и ее компоненты для тяжелобольных, находящихся на излечении в местных больницах и проживающих в пригороде Бишкека. Это было сделано в ответ на просьбу руководства Республиканского центра крови и уже – не в первый раз.

Кроме того, для прихожан из Бишкека была организована экскурсия в расположенный на территории части военно-полевой храм, установленный в честь святого благоверного князя Александра Невского. Гостями базы также стали учащиеся школы №2 Минобороны РФ. Здесь для них был проведен Урок мужества , посвященный годовщине со дня рождения советского и российского конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова. По завершении встречи ребятам было предложено сдать нормативы по сборке и разборке учебного автомата Калашникова.

Российская военная база в Кыргызской Республике является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развертывания (КСБР) Центральноазиатского региона ОДКБ. Основная задача - контроль воздушного пространства в регионе, авиационная поддержка подразделений наземного компонента, обеспечение безопасности воздушных границ КР. На вооружении соединения стоят штурмовики Су-25СМ, модернизированные вертолеты Ми-8МТВ5-1.