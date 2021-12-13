В Узбекистане проходит конференция, посвященная Чингизу Айтматову

Сегодня,13 декабря, в Национальном университете Узбекистана имени Мирзо Улугбека Чрезвычайный и Полномочный Посол Ккыргызстана в Узбекистане Ибрагим Жунусов принял участие в работе научно-практической конференции, посвященной 93-летней годовщине со дня рождения великого писателя Чингиза Айтматова.

В начале мероприятия с приветственным словом к гостям и участникам конференции обратились член Международной академии имени Чингиза Айтматова Ахмаджон Мелибоев, посол Ибрагим Жунусов, а также первый проректор по учебной работе университета Шухрат Тошматов.

В своем выступлении Ибрагим Жунусов отметил огромную значимость личности Чингиза Айтматова, его неповторимый талант, покоривший читателей всего мира, а также поблагодарил всех за участие и бережное отношение к памяти великого писателя.

В рамках конференции с докладами на темы: "О литературно-эстетических взглядах Чингиза Айтматова", "Национальные и общечеловеческие ценности в творчестве Чингиза Айтматова", "Развитие национального киноискусства и Чингиз Айтматов", "О мастерстве литературного отражения Чингиза Айтматова" и "Из опыта постановки произведений Чингиза Айтматова" выступили доктор филологических наук Хамидулла Болтабоев, народный писатель Узбекистана Исажон Султон и другие.

В ходе мероприятия участники обсудили жизнь и творчество, а также произведения Чингиза Айтматова. Помимо этого посетили книжную выставку-экспозицию, организованную в рамках конференции.