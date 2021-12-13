Правозащитники обсудили вопросы технического состояния СИЗО СИН

Сегодня, 13 декабря, под эгидой и при активной поддержке института омбудсмена Общественный Фонд "Кылым Шамы" провел круглый стол по обсуждению результатов мониторинга технического состояния следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы страны. Техническая поддержка мероприятия была предоставлена Службой исполнения наказаний при Министерстве юстиции КР.

В работе круглого стола принимали участие заместитель омбудсмена Альберт Колопов, председатель координационного совета коалиции против пыток в Кыргызстане Улугбек Азимов, заведующий профильного отдела аппарата омбудсмена Анвар Султанбеков, директор НЦПП Бакыт Рысбеков, учредитель ОФ "Кылым шамы" Азиза Абдирасулова, исполнительный директор "Кылым шамы" Гулшайыр Абдирасулова и юрист Акынбек Ногоев, первый заместитель председателя Службы исполнения наказаний Кемель Садыков, представители СИЗО СИН, а также министерств и ведомств кабинета министров.

Открывая данное мероприятие, заместитель омбудсмена Альбер Колопов особо подчеркнул, что обсуждаемой теме должно быть придано особое значение, как среди правозащитников, так и в органах власти, и призвал участников встречи к тщательному рассмотрению данного вопроса, не упуская из внимания проблемы обеспечения инфекционной безопасности в СИЗО и учреждениях СИН на фоне продолжающейся пандемии COVID-19.

Презентацию результатов мониторинга технического состояния и обеспечения СИЗО СИН провела учредитель ОФ "Кылым шамы" Азиза Абдирасулова. Также с тематическими сообщениями выступили директор НЦПП Бакыт Рысбеков и представители Службы исполнения наказаний.

По окончании встречи состоялось подведение итогов, обговорены и согласованы соответствующие рекомендации, которые будут переданы в кабинет министров и в СИН.