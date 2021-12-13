"Почти 19 млн сомов выплачено медикам в качестве возмещения вреда здоровью"

Как сообщил VB.KG заместитель председателя Фонда ОМС Мирланбек Шабданов, ФОМС выплатил 254 медицинским работникам организаций здравоохранения Кыргызстана компенсации в сумме 18, 943 080 млн сомов в качестве возмещения вреда, причиненного их жизни и здоровью во время работы в условиях пандемии коронавируса.

По его словам, выплаты произведены, согласно постановлению правительства КР "Об утверждении порядка выплат возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью работников организаций здравоохранения, задействованных в мероприятиях в условиях режима чрезвычайного положения и чрезвычайной ситуации" от 11 января 2021 года.

В Бишкеке выплаты получили 130 медработников в сумме 10 млн 078 000 сомов;

В Джалал-Абадской области - 13 медработников в сумме 957 тысяч сомов;

В Нарынской области трем медикам выплачено 184 тысячи 500 сомов;

18 медработников Ошской области получили 1 млн 137 000 сомов;

38 человек из медучреждений в Чуйской области получили 3 млн 061 000 сомов;

В Таласской области 9 медработникам выплачено 606 000 сомов;

В Иссык-Кульской области выплаты получили 37 медработников в сумме 2 млн 382 000 сомов;

В Баткенской области 6 медиков получили 537 тысяч сомов в качестве возмещения вреда здоровью.