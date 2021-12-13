Сабырбек Джумабеков награжден медалью "Қазақстан Тәуелсіздігіне 30 жыл"

В канун 30-летия независимости Казахстана указом президента за значительный вклад в развитие здравоохранения и медицинской науки Казахстана, а также за укрепление дружбы и сотрудничества между двумя народами президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил директора Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии, академика НАН и РАН Сабырбека Джумабекова юбилейной медалью "Қазақстан Тәуелсіздігіне 30 жыл".

Кстати, в 2013 году он был награжден орденом "Достык". В 2014 году назначен почетным консулом Казахстана в Кыргызстане.

Под его руководством защитились более 10 кандидатов и докторов наук. Сотрудники работают по всему Казахстану.

За этот период провел более 3,5 тысяч операций гражданам Казахстана.