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Сабырбек Джумабеков награжден медалью "Қазақстан Тәуелсіздігіне 30 жыл"

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- Айжан Мамбеталиева
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В канун 30-летия независимости Казахстана указом президента за значительный вклад в развитие здравоохранения и медицинской науки Казахстана, а также за укрепление дружбы и сотрудничества между двумя народами президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил директора Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии, академика НАН и РАН Сабырбека Джумабекова юбилейной медалью "Қазақстан Тәуелсіздігіне 30 жыл".

Кстати, в 2013 году он был награжден орденом "Достык". В 2014 году назначен почетным консулом Казахстана в Кыргызстане.

Под его руководством защитились более 10 кандидатов и докторов наук. Сотрудники работают по всему Казахстану.

За этот период провел более 3,5 тысяч операций гражданам Казахстана.


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URL: https://www.vb.kg/410801
Теги:
Казахстан, хирургия, Кыргызстан, врачи, Касым-Жомарт Токаев, Сабырбек Джумабеков
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