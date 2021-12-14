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Мигранты из Узбекистана заняли первое место по численности в России

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Трудовые мигранты из Узбекистана стали первой по численности группой среди иностранцев, приехавших на заработки в Россию в 2021 году, сообщают СМИ со ссылкой на данные МВД РФ.

За первые девять месяцев в Россию приехали свыше 3 миллионов граждан Узбекистана. Еще 60 тысяч узбекистанцев прибыли в Россию для получения образования, почти все из них поступали в российские вузы.

Второе место среди трудовых мигрантов в России заняли таджики. В этом году в Россию на заработки приехали почти 1,6 миллиона граждан Таджикистана. Третье место досталось Кыргызстану, из которого в Россию приехали более 600 тысяч граждан.

Из Армении в Россию на заработки приехали почти 300 тысяч человек, из Азербайджана – около 200 тысяч человек.

Напомним, что в 2022 году Россия вводит бессрочную IT-карту мигранта. Она заменит паспорт.

Кроме того, согласно опросу, большинство трудовых мигрантов, работающих в стране больше пяти лет, решили навсегда остаться в России.


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URL: https://www.vb.kg/410803
Теги:
миграция, Узбекистан
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