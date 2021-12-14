США передали Кыргызстану еще 49 тысяч доз вакцины Pfizer

США передали Кыргызской Республике 49 тысяч 140 доз вакцин против COVID-19 производства компании Pfizer в рамках содействия в борьбе с пандемией. Доставка вакцин организована через механизм COVAX – международной инициативы по поддержке равного доступа к вакцинам против COVID-19.

"Доступность безопасных и эффективных вакцин имеет решающее значение для победы над этой пандемией. Я надеюсь, что эти вакцины помогут защитить жизни кыргызстанцев и предотвратить распространение новых опасных вариантов вируса", - отметила временный поверенный в делах США Соната Коултер.

Это уже вторая по счету поставка вакцин Pfizer предоставленная США передали Кыргызстану. Первая партия прибыла 27 октября 2021 года.

"В Кыргызстан поступила очередная партия вакцины Pfizer-Biontech в количестве 49 тысяч доз. Я выражаю огромную благодарность правительству США и всем нашим партнерам по развитию, оказывающих нам посильную помощь в борьбе с COVID-19. Вакцины Pfizer-Biontech стали доступны кыргызстанцам в конце октября, вакцинацию Pfizer-Biontech прошли более 30 тысяч человек. Мы все должны осознать, что вакцинация – один из самых эффективных методов борьбы с COVID-19 и пройти вакцинацию. Уверен, что совместными усилиями мы сможем противостоять пандемии коронавирусной инфекции", - сказал Алымкадыр Бейшеналиев, министр здравоохранения Кыргызской Республики.

С начала пандемии, США предоставили Кыргызстан более 9 миллионов долларов США для профилактики, диагностики и лечения COVID-19. Эти средства также были направлены на закупку средств индивидуальной защиты, модернизацию лабораторий и обучение медработников.

США продолжат сотрудничество с Кыргызстаном чтобы положить конец пандемии COVID-19, смягчить ее социально-экономические последствия и повысить готовность к реагированию на будущие вспышки.