Президент подписал указ об обязательном образовании для детей

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ "О неотложных мерах по обеспечению конституционного права детей на получение начального, основного общего и среднего общего образования". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По данным пресс-службы,указ разработан в целях реализации конституционных прав граждан Кыргызской Республики на образование и обеспечения начального, основного общего и среднего общего образования, создания необходимых условий для рационального планирования контингента учащихся, подлежащих приему в первый класс общеобразовательных учреждений, выявления необучающихся детей и принятия мер к их обучению.

"Как отмечается в документе, образование играет существенную роль в истории любого общества и государства. С развитием образования связывается будущее любой страны. Именно его уровень определяет социальный статус личности и наций в современном мире. Образование является не только объектом, но и субъектом модернизации общества, его мощным рычагом и внутренним ресурсом, ибо оно в процессе общественного развития выступает как основной фактор накопления и развития интеллектуального и духовного потенциала нации.

Первостепенным условием для развития ребенка, органичной средой для детства является образование во всех его формах и видах, и особенно школьное, связанное с самым продолжительным и ответственным этапом в жизни каждого ребенка. В период глубоких социально-экономических перемен в Кыргызстане факторы риска для детства обострились. При этом практически единственным социальным институтом защиты детства осталась школа. Однако низкие ресурсные возможности школы, как и системы образования в целом, не восполняемые своевременно государством и обществом, не позволяют в должной мере выполнить эту важнейшую социальную миссию.

Одной из актуальных проблем системы образования Кыргызской Республики является рост числа детей, не посещающих общеобразовательную школу. Многие дети от дошкольного до среднего школьного возраста, проживающие в сельских и городских районах, не посещают школу или посещают ее нерегулярно. Проблемы, с которыми сталкиваются дети, которые не посещают школу вообще или пропускают занятия, отсутствуют на уроках, в настоящее время являются довольно сложными, и самим детям справиться с ними тяжело.

Некоторые из них вынуждены работать, чтобы помочь родителям, кто-то имеет ограниченные возможности здоровья, а кто-то живет в неблагополучной семье. Есть дети, которые живут в семьях, где они должны помочь родителям в поле, на джайлоо, заработать на питание, заботиться о младших братьях и сестрах. Растет количество случаев, когда сами родители не хотят отправлять своих детей в школу по возрасту или не считают образование обязательным для них.

Так, по данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики и Министерства образования и науки Кыргызской Республики, на начало текущего учебного года более

2,5 тысяч детей не приступили к занятиям в общеобразовательных организациях. Одними из причин сложившейся ситуации являются материальные трудности родителей (отсутствие финансовых средств на содержание и обучение своих детей в школе), необходимость работать и помогать родителям, отказ родителей отправлять в школу по религиозным причинам, отсутствие у родителей документов на ребенка, недостаток внимания со стороны родственников ребенка

(в случае нахождения родителей в миграции).

Целевая государственная политика по реагированию на данную проблему должна увеличивать доступ к образованию разных категорий детей, включая детей с инвалидностью, детей из уязвимых категорий семей, и тем более доступ к качественному образованию вообще.

В целях реализации конституционных прав граждан Кыргызской Республики на образование и обеспечения начального, основного общего и среднего общего образования, создания необходимых условий для рационального планирования контингента учащихся, подлежащих приему в первый класс общеобразовательных учреждений, выявления необучающихся детей и принятия мер к их обучению, в соответствии со статьями 27, 46, 66, 71 Конституции Кыргызской Республики постановляется:

Местным государственным администрациям Кыргызской Республики и исполнительным органам местного самоуправления совместно с территориальными подразделениями Министерства образования и науки Кыргызской Республики в двухнедельный срок:

– провести учет детей школьного возраста, не зачисленных в общеобразовательные школы, не приступивших к обучению или прекративших обучение;

– принять необходимые меры по определению в общеобразовательные школы детей, не зачисленных в общеобразовательные школы, не приступивших к обучению или прекративших обучение.

Министерству труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики совместно с исполнительными органами местного самоуправления в месячный срок выявить детей и малоимущие семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации (отсутствие финансовых средств на содержание и обучение своих детей в школе), и оказать им помощь в покупке необходимой одежды, школьной формы и школьных принадлежностей.

Возложить персональную ответственность за исполнение пунктов 1, 5 настоящего Указа на полномочных представителей Президента Кыргызской Республики в областях.

Кабинету министров Кыргызской Республики в установленном порядке:

– в двухмесячный срок разработать проект закона, предусматривающий ответственность родителей, законных представителей детей, которые ограничивают или не принимают необходимые меры для получения ребенком начального, основного общего и среднего общего образования, и внести его на рассмотрение Жогорку Кенеша Кыргызской Республики;

– ежегодно до 1 июля рассматривать отчеты полномочных представителей Президента Кыргызской Республики в областях, мэров городов Бишкек и Ош об исполнении постановления Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Инструкции о порядке учета детей школьного и предшкольного возраста" от 19 июня

2017 года № 388;

– решить финансовые, организационные и иные вопросы, вытекающие из настоящего Указа.

Главам местных государственных администраций Кыргызской Республики, исполнительных органов местного самоуправления и директорам общеобразовательных школ обеспечить надлежащий систематический контроль за посещением детьми общеобразовательных школ.

Генеральной прокуратуре Кыргызской Республики на постоянной основе осуществлять надзор за обеспечением конституционных прав детей на начальное, основное общее и среднее общее образование и соблюдением требований законодательства Кыргызской Республики в сфере образования.

Ежегодно до 1 июля представлять в Администрацию Президента Кыргызской Республики информацию о соблюдении органами исполнительной власти и органами местного самоуправления требований законодательства Кыргызской Республики по обеспечению конституционных прав детей на начальное, основное общее и среднее общее образование".