Кыргызстан вместе со странами ОДКБ борется с киберугрозами

Страны ОДКБ будут наращивать коллективные усилия по обеспечению кибербезопасности. Об этом шла речь XII заседание Совета Консультационного координационного центра (ККЦ) ОДКБ по вопросам реагирования на компьютерные инциденты.

Участие в заседании приняли делегации представителей соответствующих национальных уполномоченных органов стран-партнеров – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России. Выступивший перед ними заместитель Генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков отметил необходимость совершенствованию взаимодействия в данной сфере, что является важной составляющей обеспечения безопасности информационного пространства государств ОДКБ.

На заседании заслушана информация о деятельности ККЦ в 2021 году и представлена динамика предпринятых совместных мер по реагированию на компьютерные инциденты как Члены Совета обсудили актуальные вопросы, связанные с результатами прошедшей технической тренировки по компьютерной безопасности контактных пунктов ККЦ. Речь шла также о планируемой технической тренировке по данной проблеме. Собеседники обменялись опытом защиты национальных объектов критической информационной инфраструктуры от киберугроз, сведениями о компьютерных инцидентах в информационных пространствах своих стран и информационно-аналитическими материалами.

До участников был доведён приказ Генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася о поощрении наиболее отличившихся сотрудников уполномоченных компетентных органов стран ОДКБ по итогам скоординированных мероприятий ККЦ.

Напомним, что в ноябре 2020 года Парламентская Ассамблея ОДКБ приняла Концепцию плана действий и инструментария в вопросах противодействия кибервызовам и угрозам. Ее целью, как заявлено, является разработка эффективного и современного законодательства в сфере борьбы с киберугрозами на основе общих подходов. Концепцией устанавливается целый ряд направлений для работы законодателей, включая борьбу с вирусами и противодействие шпионажу. И предполагается, в частности, принятие модельных законов "О защите информации и кибербезопасности","Об информационной безопасности", "О противодействии терроризму на объектах топливно-энергетического комплекса", "Об обеспечении безопасности критически важных объектов информационной инфраструктуры".

Кроме того, в рамках борьбы с киберугрозами на территории ОДКБ ежегодно проводится операция "Прокси", направленная на противодействие кибертерроризму и киберпреступности. Проходят совместные оперативно-розыскные и профилактические мероприятия, cодействующие консолидации деятельности профильных подразделений органов безопасности и внутренних дел в информационной сфере.