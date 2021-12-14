Погода
$ 84.72 - 84.91
€ 95.90 - 96.30

Кыргызстан вместе со странами ОДКБ борется с киберугрозами

151  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Страны ОДКБ будут наращивать коллективные усилия по обеспечению кибербезопасности. Об этом шла речь XII заседание Совета Консультационного координационного центра (ККЦ) ОДКБ по вопросам реагирования на компьютерные инциденты.

Участие в заседании приняли делегации представителей соответствующих национальных уполномоченных органов стран-партнеров – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России. Выступивший перед ними заместитель Генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков отметил необходимость совершенствованию взаимодействия в данной сфере, что является важной составляющей обеспечения безопасности информационного пространства государств ОДКБ.

На заседании заслушана информация о деятельности ККЦ в 2021 году и представлена динамика предпринятых совместных мер по реагированию на компьютерные инциденты как Члены Совета обсудили актуальные вопросы, связанные с результатами прошедшей технической тренировки по компьютерной безопасности контактных пунктов ККЦ. Речь шла также о планируемой технической тренировке по данной проблеме. Собеседники обменялись опытом защиты национальных объектов критической информационной инфраструктуры от киберугроз, сведениями о компьютерных инцидентах в информационных пространствах своих стран и информационно-аналитическими материалами.

До участников был доведён приказ Генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася о поощрении наиболее отличившихся сотрудников уполномоченных компетентных органов стран ОДКБ по итогам скоординированных мероприятий ККЦ.

Напомним, что в ноябре 2020 года Парламентская Ассамблея ОДКБ приняла Концепцию плана действий и инструментария в вопросах противодействия кибервызовам и угрозам. Ее целью, как заявлено, является разработка эффективного и современного законодательства в сфере борьбы с киберугрозами на основе общих подходов. Концепцией устанавливается целый ряд направлений для работы законодателей, включая борьбу с вирусами и противодействие шпионажу. И предполагается, в частности, принятие модельных законов "О защите информации и кибербезопасности","Об информационной безопасности", "О противодействии терроризму на объектах топливно-энергетического комплекса", "Об обеспечении безопасности критически важных объектов информационной инфраструктуры".

Кроме того, в рамках борьбы с киберугрозами на территории ОДКБ ежегодно проводится операция "Прокси", направленная на противодействие кибертерроризму и киберпреступности. Проходят совместные оперативно-розыскные и профилактические мероприятия, cодействующие консолидации деятельности профильных подразделений органов безопасности и внутренних дел в информационной сфере.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/410806
Теги:
ОДКБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  