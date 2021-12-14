В Центральной Азии растут масштабы недоедания и ожирения

Масштабы недоедания в Европе и Центральной Азии остаются низкими по сравнению с другими регионами мира, однако из-за пандемии COVID-19 ситуация ухудшилась, сообщают Новости ООН.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО), в период с 2019 по 2020 год с дефицитом продовольствия столкнулись свыше 14 миллионов человек. Такая ситуация в сфере продовольственной безопасности, как отмечают эксперты, нетипична для традиционно "сытых" регионов мира.

В ФАО напоминают, что масштабы недоедания в странах Европы и Центральной Азии в среднем намного ниже показателей в других странах мира. Вместе с тем показатели избыточного веса и ожирения в Европе и Центральной Азии значительно превышают мировые и продолжают расти, что свидетельствует о неполноценном питании населения.

В региональном обзоре состояния продовольственной безопасности и питания в Европе и Центральной Азии, подготовленном ФАО, представлены последние статистические данные и тенденции развития.

В нем говорится, что за последние два десятилетия страны региона Европы и Центральной Азии добились значительного прогресса в борьбе с недоеданием. Во всем мире численность людей, страдающих от недоедания, увеличилась с 8,4 процента в 2019 году до 9,9 процента в 2020 году, в то время как в Европе и Центральной Азии средний региональный показатель по-прежнему не превышает 2,5 процента – уровня, на котором он находится почти два десятилетия.

Однако внутри регионов ситуация разнится. В странах Европейского союза и в расположенных в Европе странах СНГ этот показатель является низким, в то время как в странах Кавказа, Центральной Азии и Западных Балкан число людей, которые не могут позволить себе полноценного питания, заметно выросло.

"Пандемия отрицательно сказалась на продовольственной безопасности стран Европы и Центральной Азии, – заявил в предисловии к новому докладу заместитель Генерального директора и региональный представитель ФАО Владимир Рахманин. – Поэтому в докладе предпринята попытка оценить, как изменились показатели продовольственной безопасности и питания в регионе, в субрегионах и странах региона под влиянием пандемии и насколько эти страны смогли продвинуться вперед в достижении ЦУР".

Во всем мире пандемия COVID-19 привела к перебоям на международных рынках, в торговле, нарушила цепочки производства продовольствия. В Европе и Центральной Азии численность людей, не имеющих доступа к безопасной и питательной пище в достаточном объеме, выросла на 14 миллионов человек, составив 111 миллионов - 11,9 процента общей численности населения. Но это - усредненный показатель по региону, показатели же в странах Западных Балкан, Центральной Азии и Кавказа выше.

"Поскольку политические меры, принимаемые в ответ на пандемию в разных странах, сильно различаются в зависимости от уровня благосостояния и политической воли в том или ином государстве, национальное и субрегиональное неравенство в доступе к продовольствию и питанию, безусловно, будет расти, - сказал Владимир Рахманин.