Погода
$ 84.72 - 84.91
€ 95.90 - 96.30

В Центральной Азии растут масштабы недоедания и ожирения

74  0
- Алина Мамаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Масштабы недоедания в Европе и Центральной Азии остаются низкими по сравнению с другими регионами мира, однако из-за пандемии COVID-19 ситуация ухудшилась, сообщают Новости ООН.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО), в период с 2019 по 2020 год с дефицитом продовольствия столкнулись свыше 14 миллионов человек. Такая ситуация в сфере продовольственной безопасности, как отмечают эксперты, нетипична для традиционно "сытых" регионов мира.

В ФАО напоминают, что масштабы недоедания в странах Европы и Центральной Азии в среднем намного ниже показателей в других странах мира. Вместе с тем показатели избыточного веса и ожирения в Европе и Центральной Азии значительно превышают мировые и продолжают расти, что свидетельствует о неполноценном питании населения.

В региональном обзоре состояния продовольственной безопасности и питания в Европе и Центральной Азии, подготовленном ФАО, представлены последние статистические данные и тенденции развития.

В нем говорится, что за последние два десятилетия страны региона Европы и Центральной Азии добились значительного прогресса в борьбе с недоеданием. Во всем мире численность людей, страдающих от недоедания, увеличилась с 8,4 процента в 2019 году до 9,9 процента в 2020 году, в то время как в Европе и Центральной Азии средний региональный показатель по-прежнему не превышает 2,5 процента – уровня, на котором он находится почти два десятилетия.

Однако внутри регионов ситуация разнится. В странах Европейского союза и в расположенных в Европе странах СНГ этот показатель является низким, в то время как в странах Кавказа, Центральной Азии и Западных Балкан число людей, которые не могут позволить себе полноценного питания, заметно выросло.

"Пандемия отрицательно сказалась на продовольственной безопасности стран Европы и Центральной Азии, – заявил в предисловии к новому докладу заместитель Генерального директора и региональный представитель ФАО Владимир Рахманин. – Поэтому в докладе предпринята попытка оценить, как изменились показатели продовольственной безопасности и питания в регионе, в субрегионах и странах региона под влиянием пандемии и насколько эти страны смогли продвинуться вперед в достижении ЦУР".

Во всем мире пандемия COVID-19 привела к перебоям на международных рынках, в торговле, нарушила цепочки производства продовольствия. В Европе и Центральной Азии численность людей, не имеющих доступа к безопасной и питательной пище в достаточном объеме, выросла на 14 миллионов человек, составив 111 миллионов - 11,9 процента общей численности населения. Но это - усредненный показатель по региону, показатели же в странах Западных Балкан, Центральной Азии и Кавказа выше.

"Поскольку политические меры, принимаемые в ответ на пандемию в разных странах, сильно различаются в зависимости от уровня благосостояния и политической воли в том или ином государстве, национальное и субрегиональное неравенство в доступе к продовольствию и питанию, безусловно, будет расти, - сказал Владимир Рахманин.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/410812
Теги:
продовольствие, Центральная Азия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  