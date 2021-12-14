Погода
$ 84.72 - 84.91
€ 95.90 - 96.30

В Кара-Суйском районе задержали чиновников за продажу сельхозземель

200  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане по факту незаконной продажи сельскохозяйственных земель задержан житель Кара-Сууйского района.

Как сообщает пресс-служба ГКНБ, в рамках досудебного производства, зарегистрированного в АИС ЕРПП по факту незаконной продажи сельскохозяйственных земель Нариманского айыльного округа Кара-Сууйского района под индивидуальное жилищное строительство, 10 декабря 2021 года в СИЗО ГКНБ водворен гражданин КР "И.Г.".

Кроме того, проведены обысковые мероприятия по месту жительства и работы другого фигуранта, в результате которых обнаружено более одной тысячи новых бланков свидетельств о праве частной собственности на земельный участок (долю), копии паспортов, расписки, списки официальных и фактических владельцев участков в разрезе каждого незаконно перепрофилированного участка сельскохозяйственной земли и т.д

Ранее, по указанному факту были задержаны глава Нариманского айыльного округа "Н.Х.", его сообщник "М.С.", а также бывшие руководители филиала ГУ "Кадастр" Кара-Сууйского района "Б.Б." и "Ш.С".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/410813
Теги:
ГКНБ, Кыргызстан, Арест
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  