Залез на дерево и не спускался: индиец не хотел делать прививку от COVID-19

В индийском штате Телангана мужчина испугался визита медработников и залез на дерево, где просидел целый час. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Mid Day.

Медицинские работники выполняли обход домов в индийском штате Телангана, чтобы проверить все ли жители получили две дозы вакцины от COVID-19. Во время одного из таких обходов, медики приехали к дому 33-летнего Гусуддина Али. Мужчина наотрез отказался делать прививку.

На решение Гусуддина не повлияло и то, что его отец Сардар, другие члены семьи и, конечно, медики убеждали его в необходимости и важности вакцинации. Когда они начали настаивать, мужчина убежал и взобрался на дерево.

По словам очевидцев, он сидел на дереве в течение часа. Гусуддин спустился на землю лишь тогда, когда бригада врачей покинула дом.