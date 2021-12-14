В Москве на 78 году жизни скончался автор легендарной "Ассы"

Советский и российский кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер, педагог, лауреат Госпремии СССР, народный артист России Сергей Соловьев скончался в Москве на 78 году жизни. Об этом сообщают "Известия" и другие российские СМИ.

Создатель знаменитых фильмов "Сто дней после детства", "Наследница по прямой", "Станционный смотритель", "Черная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви", "Дом под звездным небом", "Нежный возраст", "Анна Каренина", автор культовой "Ассы", считающейся символом целого поколения, скончался у себя дома в Москве. Именно в фильмах Сергея Соловьева впервые зрители увидели группы "Кино", "Браво", "Аквариум". Песня же Виктора Цоя "Мы ждем перемен!", прозвучавшая в картине "Асса", стала для многих настоящим гимном.

Причиной смерти режиссера называют острую сердечную недостаточность. Сообщается также, что в последнее время Сергей Соловьев сильно болел и был буквально прикован к постели.