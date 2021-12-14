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В Кыргызстане Минсельхоз намерен посчитать весь скот и домашнюю птицу

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане Министерство сельского хозяйства собралось провести пересчет скота и домашней птицы по состоянию на конец 2021 года. Минсельхоз совместно с Национальным статистическим комитетом разработали и издали приказ "О проведении на территории КР пересчета скота и домашней птицы" от 19 ноября 2021 года за № 399 и № 145. Сообщатся, что пересчет скота и домашней птицы будет проводиться переписчиками в период с 10 по 25 декабря 2021 года путем обязательного обхода подворья каждого крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства населения, а также дачных участков в городских поселениях и сельской местности, домов отдыха, пансионатов и других отдельно расположенных объектов (железнодорожных разъездов, кошар, чабанских домиков, зимовок и др).

Согласно плану мероприятий, краткие итоги учета скота и домашней птицы в разрезе районов республики будут подведены к 24 января 2022 года, а окончательные итоги в разрезе районов, областей и республики будут подведены к 16 февраля 2022 года.


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URL: https://www.vb.kg/410822
Теги:
Минсельхоз, падеж скота, мясо, Кыргызстан, животные
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