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Приезд Аскара Акаева связан с делом о "Кумторе"?

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Бывший президент Кыргызстана Аскар Акаев прилетел сегодня, 14 декабря, в Бишкек. Об этом vb.kg сообщили источники из близкого сообщения Акаева.

По их данным, бывший президент прилетел в Бишкек вместе со своим сыном Илимом.

Также источники опровергли информацию, что Акаев прилетел на похороны кого-то из своих родственников.

Напомним, Аскар Акаев уже прилетал в Кыргызстан в августе 2021 года. После допроса в ГКНБ по делу "Кумтора" бывший президент заключил сделку со следствием и дал признательные показания. Поэтому не исключено, что и на этот раз приезд бывшего президента связан с делом по золоторудному месторождению.


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URL: https://www.vb.kg/410823
Теги:
Аскар Акаев, Бишкек, Кыргызстан
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