Приезд Аскара Акаева связан с делом о "Кумторе"?

Бывший президент Кыргызстана Аскар Акаев прилетел сегодня, 14 декабря, в Бишкек. Об этом vb.kg сообщили источники из близкого сообщения Акаева.

По их данным, бывший президент прилетел в Бишкек вместе со своим сыном Илимом.

Также источники опровергли информацию, что Акаев прилетел на похороны кого-то из своих родственников.

Напомним, Аскар Акаев уже прилетал в Кыргызстан в августе 2021 года. После допроса в ГКНБ по делу "Кумтора" бывший президент заключил сделку со следствием и дал признательные показания. Поэтому не исключено, что и на этот раз приезд бывшего президента связан с делом по золоторудному месторождению.