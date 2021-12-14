Кыргызстанцы приняли участие в миграционном форуме в Ижевске

"Актуальные вопросы адаптации мигрантов в РФ" – научно-практическом форум под таким названием состоялся в Ижевске (Республика Удмуртия). В число его участников вошли в качестве экспертов председатель Совета кыргызской диаспоры Москвы Кубанычбек Осмонбеков и председатель Молодёжного крыла этого Совета Келдибек Маратбеков.

Форум проходил на территории Ижевского государственного технического университета имени М.Т. Калашникова. И собрал представителей научных кругов и некоммерческих организаций, специализирующиеся на международном сотрудничестве, сотрудников госструктур, занимающихся миграционной проблематикой, бизнесменов, привлекающих мигрантов в качестве работников.

Обсуждались вопросы миграционной политики России, её социокультурные особенности, пути совершенствования соответствующей законодательной базы. Также речь шла о профилактике негативных проявлений в молодежной среде, укреплении взаимодействия в межнациональной сфере.

Диалог проходил по таким направлениям, как "Миграционная политика Россия", "Образовательная миграция", "Трудовая миграция", "Лучшие мировые практики по работе с мигрантами", "Перспективы развития международной трудовой и академической мобильности".

Представители кыргызской диаспоры, выступая с трибуны форума, подняли вопросы межкультурной интеграции России и Кыргызстана, развития гуманитарного сотрудничества.

По итогам конференции, как сообщили организаторы, предусматривается выпустить сборник ее материалов, докладов, который будет разослан органам исполнительной власти, некоммерческим организациям.