Погода
$ 84.72 - 84.91
€ 95.90 - 96.30

Кыргызстанцы приняли участие в миграционном форуме в Ижевске

100  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

"Актуальные вопросы адаптации мигрантов в РФ" – научно-практическом форум под таким названием состоялся в Ижевске (Республика Удмуртия). В число его участников вошли в качестве экспертов председатель Совета кыргызской диаспоры Москвы Кубанычбек Осмонбеков и председатель Молодёжного крыла этого Совета Келдибек Маратбеков.

Форум проходил на территории Ижевского государственного технического университета имени М.Т. Калашникова. И собрал представителей научных кругов и некоммерческих организаций, специализирующиеся на международном сотрудничестве, сотрудников госструктур, занимающихся миграционной проблематикой, бизнесменов, привлекающих мигрантов в качестве работников.

Обсуждались вопросы миграционной политики России, её социокультурные особенности, пути совершенствования соответствующей законодательной базы. Также речь шла о профилактике негативных проявлений в молодежной среде, укреплении взаимодействия в межнациональной сфере.

Диалог проходил по таким направлениям, как "Миграционная политика Россия", "Образовательная миграция", "Трудовая миграция", "Лучшие мировые практики по работе с мигрантами", "Перспективы развития международной трудовой и академической мобильности".

Представители кыргызской диаспоры, выступая с трибуны форума, подняли вопросы межкультурной интеграции России и Кыргызстана, развития гуманитарного сотрудничества.

По итогам конференции, как сообщили организаторы, предусматривается выпустить сборник ее материалов, докладов, который будет разослан органам исполнительной власти, некоммерческим организациям.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/410824
Теги:
Россия, трудовая миграция, трудовые мигранты в РФ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  