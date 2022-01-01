Символ 2022 года в шедеврах гениев и работах современных кыргызских творцов

Большие грациозные полосатые кошки во все времена волновали художников. Их образы высекали на скалах самые первые творцы, и продолжают писать наши современники. Наверное, все-таки неспроста тигр заслужил столько внимания. Давайте посмотрим, каким видели и изображали его художники разных эпох в разных странах. Взглянем на шедевры Эжена Делакруа, Сальвадора Дали, Хокусая и полюбуемся на работы наших современников – кыргызских художников, вдохновившихся образами больших кошек.

Первым, конечно же, приходит на ум шедевр испанского сюрреалиста Сальвадора Дали "Сон, вызванный полетом пчелы вокруг граната, за секунду до пробуждения", созданный в 1944 году. Это одна из самых знаменитых работ мастера. Сегодня полотно находится в музее Тиссена-Борнемисы в Мадриде.

Если верить искусствоведам, вдохновила художника на создание картины цирковая афиша. А написал Дали полотно в США, где какое-то время жил вместе с супругой Галой. Она же, как нетрудно догадаться, изображена в центре картины, парящей над каменной плитой. Фигурирующие в названии пчела и гранат совсем маленькие. Реальные пчела и гранат бледнеют перед порожденными ими образами - огромным плодом граната, вырывающейся из него рыбой и двумя рычащими тиграми, которых изо рта извергает уже рыба. Довершают сновидение более традиционные фрейдистские образы – винтовка и фантастический слон на ногах-ходулях (новые образы Дали часто искал в трудах по психоанализу Зигмунда Фрейда).

А еще Дали спал на работе. Задремав, он ронял из рук кисть, та падала на пол. Услышав стук, живописец просыпался и продолжал писать. Наиболее яркие образы и видения отражались на холсте. "Сон, вызванный полетом пчелы…" не исключение.

Художники Востока также любили изображать тигров. Например, великий японский творец Кацусика Хокусай. Непревзойденный мастер занимался иллюстрацией, гравюрой, ксилографией. Наибольшую известность принесла ему серия "100 видов горы Фудзи". Свиток "Тигр в снегу" был создан Хокусаем в 1849 году. Это одна из последних работ художника.

В конце жизни Хокусай много рисовал больших кошек, особенно тигров. На свитке "Тигр в снегу" земля не видна, а главный герой, кажется, плывет по заснеженному воздуху. Заснеженные же бамбуковые листья перекликаются с когтями тигра. Кажется, что тигр улыбается, радостен и доволен собой.

О картине говорили: "В то время как тело художника уже было истощено, а кости устали от возраста, в своих мыслях он оставался атакующим тигром". Кстати, "Тигр в снегу" в 1998 году был продан аукционным домом Christie's за 772 500 долларов американскому коллекционеру.

Интересны и забавные тигры другого японского художника – Ито Дзякутю. Он жил и творил ранее Хокусая – в XVIII веке. Эксцентричный мастер работал в традиционных техниках и часто изображал животных, цветы, птиц, при этом придавал героям нехарактерную выразительность.

Родился художник в семье зажиточного владельца бакалейной лавки. Мог пойти по стопам отца, какое-то время помогал ему и даже занимался делами лавки после смерти родителя. Но искусство увлекало его гораздо больше.

Ито Дзякутю называют национальной гордостью Страны восходящего солнца. Художник много экспериментировал и, по сути, опережал свое время. Несмотря на коммерческий успех, вел образ жизни интеллектуала, дружил со многими культурными и религиозными деятелями своей эпохи.

Китайское искусство также не обошло тигра своим вниманием. Знаете ли вы, например, забавные рисунки человека, который называет себя Bu2ma? Наш современник живет в Пекине, и он фанат больших упитанных кошек. Любимый персонаж Bu2ma - толстый тигр, который в силу своих кошачьих наклонностей постоянно шалит, но остается при этом очаровательным.

Смешные иллюстрации Bu2ma благодаря Интернету прославили его на весь мир. Bu2ma увлечен рыжим пузаном до невозможности и не перестает экспериментировать. Его тигры примеряют на себя образы с картин Ван Гога, Эдварда Мунка, Энди Уорхола…

Европейские живописцы XIX века также попали под очарование полосатой кошки. Взять хоть картину "Молодой тигр, играющий со своей матерью" французского живописца и графика Эжена Делакруа. Сейчас это полотно выставлено в 77-м зале Лувра.

На картине два больших тигра играют друг с другом. Полотно было написано еще в начале карьеры художника, тогда его увлекали сюжеты с животными. Некоторые специалисты считают, что в качестве модели Делакруа позировала его любимая кошка. Хотя другие искусствоведы склоняются к тому, что картина родилась под впечатлением от посещения художником ботанического сада и зоопарка.

Особой притягательностью обладает работа швейцарского художника Жака-Лорана Агаса "Группа детенышей, выведенных львом и тигрицей", созданная в 1825 году. Будущий мастер пейзажа и прекрасный анималист родился в семье коммерсанта. Первые уроки рисунка получил в Женевской школе рисования. Девять лет учился живописи в Париже. На родину вернулся после Французской революции.

С 1800 года художник поселяется в Лондоне и зарабатывает на жизнь исключительно живописью, рисуя преимущественно лошадей и собак. Но нравятся ему и экзотические животные, за которыми Агас наблюдает в зоопарках и которых же изображает практически в натуральную величину.

Другой анималист – австриец Иоганн Венцель Питер. Его "Бенгальские тигры" хранятся в частной коллекции. Основные же работы художника выставлены в музее Ватикана в Риме.

Полотна мастера являют миру его представление о библейском рае, наполненном животными, живущими в полной гармонии. Иоганн Венцель Питер воспроизводит животных не просто точно, временами они кажутся настолько реалистичными, будто не написаны на холсте, а сфотографированы.

А вот картина французского художника и скульптора Жана-Леона Жерома "Тигр с детенышами", созданная примерно в 1884 году, хранится в музее Метрополитен в Нью-Йорке.

Получив известность в монархической Франции, Жером вступил в оппозицию к движению импрессионистов и стал своего рода символом косности академического искусства. После кончины в 1904 году был практически забыт, а его работы упоминались лишь в негативном аспекте. Классиком живописи XIX века Жером был признан лишь во второй половине XX века.

В 80-е годы XIX века Жером увлекся анималистикой, стал писать хищников - леопардов, львов, тигров. Хорошо зная мир Востока (художник много путешествовал), Жером имел представление о том, что тигры внушали местным жителям мистический ужас. Одновременно это животное символизировало силу, благородство и мужественность, в нем видели защитника и покровителя. Поэтому-то правителям Востока дарили тигров и считали, что смерть хищника предвещает конец его владельца.

Современные кыргызские художники также питают симпатию к тиграм. Бишкекский мастер-кукольник Наталья Копытова, например, в декабре представила общественности целую серию тигров. Их можно и на елочку повесить и интерьер украсить.

"Для меня тигр – сильное и вольное животное. В прикладном искусстве, которым я занимаюсь, он интересен прежде всего своей яркой окраской. Тигра можно сделать и реалистичным, и мультяшным. А поскольку мне нравится работать в самых разных техниках, пробую варианты: текстиль, пластику, папье-маше. Вдохновляют же меня сами новогодние праздники. Кстати, заказы начали поступать еще летом. Многие хотят поставить возле елки все 12 символов года по китайскому календарю", - рассказала Наталья Копытова vb.kg.

Народный мастер Кыргызстана, резчик по дереву Михаил Сафиулов также неравнодушен к образу тигра. Как-то он создал портрет большой кошки в технике интарсии (своеобразной форме инкрустации), в котором использовал много разных сортов дерева.

Некоторое время назад Сафиулов делал интересные рукояти для ножей. В работе использовал в основном орех. А формы с головами хищников ювелиры отливали по его заказу по восковым моделям из латуни. А еще для украшения рукоятей была использована мельхиоровая и серебреная проволока.

"Насколько я помню, ножи заказывали охотники. Просили именно с тиграми. Возможно, хотели подарить человеку, родившемуся в год Тигра. Или просто это животное ассоциируется у них с мужественностью. Я-то сам родился в год Кролика. Но с кроликами что-то никто ничего не заказывает… (смеется)", - рассказывает мастер.

А вот художник Аслан Кашкарбаев менее чем за месяц специально для читателей vb.kg написал картину, вдохновившись образом смелого и гордого хищника.

Полотно получилось довольно большим по размерам: 40 на 80 сантиметров. Писал Аслан Темирбекович маслом. Начал работать в начале декабря и… вот результат.

"Вообще тигр - очень красивое животное. В искусстве олицетворяет смелость и гордость. Я же изобразил его оскалившимся, вышедшим на тропу в лунную ночь. Этот хищник царственной походкой шествует на смену Быку, который был символом 2021 года", - пояснил член Союза художников Кыргызстана.

Сейчас Аслан Кашкарбаев живет и творит в Бишкеке. А когда-то жил и работал в Москве. В Первопрестольной Аслан провел целых десять лет. Трудился в Китае, девять лет жил в Турции. Но пандемия к путешествиям, к сожалению, не располагает. Аслану неоднократно предлагали заняться преподаванием, но он предпочитается оставаться свободным художником.

Кстати, большие кошки привлекали мастера и раньше. Есть у него, например, картина, которую заказывали в память о друге - юмористе, заслуженном артисте Узбекистана Обиде Асомове. На ней и высокие горы, как символ величины таланта артиста, и парящий в небе беркут, и попугай, сидящий на плече самого юмориста (он, оказывается, очень любил этих птиц), и лежащий рядом леопард.