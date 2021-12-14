Бактериям вернули уязвимость к "антибиотикам последней надежды"

Группа европейских молекулярных биологов под руководством Кристофера Шофилда, профессора Оксфордского университета (Великобритания), открыла класс веществ, подавляющих работу ферментов, при помощи которых микробы защищают себя от "антибиотиков последней надежды" из класса карбапенемов. Результаты их проверок в опытах на мышах были опубликованы в статье в журнале Nature Chemistry, пишет ТАСС.

"Наши опыты показали, что вещества из класса индол-2-карбоксилатов подавляют активность всех классов ферментов, которые используют микробы для нейтрализации карбапенемов. Наши опыты на мышах показали, что эти вещества оказались безопасными для здоровья грызунов при лечении перитонита и инфекции тканей бедра", - пишут исследователи.

Многие болезнетворные микробы научились синтезировать так называемые металл-бета-лактамазы (МБЛ), ферменты, способные нейтрализовать молекулы самых мощных антибиотиков из класса карбапенемов. Пока у ученых пока нет эффективных способов борьбы с ними, помимо очищения зараженных тканей тела и сред обитания от ионов цинка, необходимых для работы МБЛ-ферментов.

Ученые совершили это открытие в рамках масштабного проекта по изучению взаимодействий между металл-бета-лактамазами и различными лекарственными препаратами, созданными в прошлом для решения других задач. Шофилд и его коллеги пытались подобным образом открыть вещества, которые могут связываться сразу с несколькими типами МБЛ-ферментов, а также мешать им взаимодействовать с ионами цинка или нейтрализовать их иными путями.

В общей сложности ученые изучили взаимодействия нескольких тысяч подобных молекул и различных бактериальных ферментов. Эти поиски указали на то, что вещества из класса индол-2-карбоксилатов, ароматических кислот, присутствующих в женьшене и буром рисе, могут нейтрализовать фактически все типы МБЛ-ферментов, существующие в природе.

Работу этих соединений ученые проверили в опытах на мышах, которых ученые заразили различными штаммами кишечной палочки, стойкими к действию карбапенемов. Как показали последующие наблюдения, добавление одного из индол-2-карбоксилатов в антибиотик меропенем повысило его активность примерно в 128 раз, что спасло жизнь грызунам с тяжелыми формами перитонита и с инфекциями тканей бедра.

При этом ученые не зафиксировали никаких негативных перемен в состоянии здоровья грызунов, а также свидетельств того, что микробы начали быстро вырабатывать стойкость к действию индол-2-карбоксилатов. И то, и другое, как надеются профессор Шофилд и его коллеги, откроет дорогу для скорейшего проникновения этих соединений в медицинскую практику.