В СНГ появится спецподразделение по обезвреживанию взрывных устройств

Обезвреживанием взрывных устройств в СНГ займётся специальное подразделение. Совет Федерации РФ одобрил закон о ратификации соглашения о совместном инженерном подразделении гуманитарного разминирования вооружённых сил государств - участников Содружества Независимых Государств.

Данный документ был подписан в Москве 18 декабря 2020 года по итогам проходившего в режиме видеоконференции заседания Совета глав государств СНГ. Положениями соглашения определяется порядок деятельности такого подразделения, его статуса на территории принимающей или транзитной стороны, а также статуса военнослужащих сторон в период проведения гуманитарного разминирования.

Предусмотрено, что данное подразделение является сводным отрядом, который состоит из двух и более национальных инженерных отрядов и предназначен для выполнения задач гуманитарного разминирования. В перечень этих задач входит разведка минных полей, разведка объектов на наличие мин и взрывоопасных предметов (ВОП), их последующее разминирование.

Соглашение также определяет порядок взаимодействия с третьими странами. Решение о его проведении будет приниматься Советом глав государств СНГ в соответствии с обращением одной из сторон либо третьего государства, запрашивающих помощь через международные организации и органы СНГ.

Состав сил и средств совместного подразделения определит Совет министров обороны стран Содружества.

Гуманитарное разминирование – это очистка территорий от ВОП в гражданских целях. Оно в отличие от военного разминирования является более сложной и трудоемкой задачей. И требует стопроцентной очистки территорий от ВОП и максимального снижения уровня рисков как для проводящих его специалистов, так и для населения, окружающей среды и инфраструктуры территорий.