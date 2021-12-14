Погода
$ 84.72 - 84.91
€ 95.90 - 96.30

В СНГ появится спецподразделение по обезвреживанию взрывных устройств

195  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Обезвреживанием взрывных устройств в СНГ займётся специальное подразделение. Совет Федерации РФ одобрил закон о ратификации соглашения о совместном инженерном подразделении гуманитарного разминирования вооружённых сил государств - участников Содружества Независимых Государств.

Данный документ был подписан в Москве 18 декабря 2020 года по итогам проходившего в режиме видеоконференции заседания Совета глав государств СНГ. Положениями соглашения определяется порядок деятельности такого подразделения, его статуса на территории принимающей или транзитной стороны, а также статуса военнослужащих сторон в период проведения гуманитарного разминирования.

Предусмотрено, что данное подразделение является сводным отрядом, который состоит из двух и более национальных инженерных отрядов и предназначен для выполнения задач гуманитарного разминирования. В перечень этих задач входит разведка минных полей, разведка объектов на наличие мин и взрывоопасных предметов (ВОП), их последующее разминирование.

Соглашение также определяет порядок взаимодействия с третьими странами. Решение о его проведении будет приниматься Советом глав государств СНГ в соответствии с обращением одной из сторон либо третьего государства, запрашивающих помощь через международные организации и органы СНГ.

Состав сил и средств совместного подразделения определит Совет министров обороны стран Содружества.

Гуманитарное разминирование – это очистка территорий от ВОП в гражданских целях. Оно в отличие от военного разминирования является более сложной и трудоемкой задачей. И требует стопроцентной очистки территорий от ВОП и максимального снижения уровня рисков как для проводящих его специалистов, так и для населения, окружающей среды и инфраструктуры территорий.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/410828
Теги:
СНГ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  