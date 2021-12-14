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Сколько денег вы планируете потратить на новогодние подарки? (опрос)

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- Анастасия Карелина
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Самый любимый праздник все ближе. Кыргызстанцы, как и остальные жители планеты, уже считают дни, оставшиеся до волшебной новогодней ночи. Нужно успеть закончить все, что не сделали ранее, навести порядок в доме и в душе, закупить продукты на праздничный стол и… выбрать подарки для близких, любимых и коллег по работе. Без подарков ведь и праздник – не праздник!

Некоторые из нас покупают презенты заранее, чтобы в предновогодней суете, уже не тратить на это время. Но большинство все-таки делает это именно в декабре.

Уходящий год вновь выдался непростым. Эпидемия коронавируса все еще с нами. Многие потеряли работу и стабильный заработок, а потому вынуждены экономить. А цены, тем временем, продолжают расти. vb.kg решил выяснить, сколько же денег кыргызстанцы планируют потратить на подарки в этом году?

Предупреждаем, что проголосовать с одного IP-адреса можно только один раз.


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URL: https://www.vb.kg/410830
Теги:
Новый год, опрос, Кыргызстан
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