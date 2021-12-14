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Журнал Time назвал Илона Маска "человеком года"

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- Алина Мамаева
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Самый богатый человек в мире, предприниматель, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск стал "человеком года" по версии журнала Time, сообщается на сайте издания.

"Это человек, который стремится спасти нашу планету и помочь нам заселить новую: шут, гений, провокатор, провидец, промышленник, шоумен, хам, сумасшедший гибрид Эдисона, Барнума, Эндрю Карнеги и доктора Манхэттена из "Хранителей". <...> Его стартап SpaceX обогнал Boeing, чтобы завладеть космическим будущим Америки. Его автомобильная компания Tesla контролирует две трети многомиллиардного рынка автомобилей, что сделало Маска обладателем состояния 250 миллиардов долларов и самым богатым частным лицом в истории", - объясняет свой выбор Time.

В начале ноября состояние Маска превысило 300 миллиардов долларов - такая отметка в истории рейтингов была достигнута впервые. Позднее размер состояния бизнесмена скорректировали до 254,9 миллиарда долларов, однако сумма все равно осталась рекордной. К сегодняшнему дню он владеет 265,4 миллиарда долларов.


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URL: https://www.vb.kg/410832
Теги:
мировая пресса, мировые новости
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