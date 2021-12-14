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Садыр Жапаров вручил президентские стипендии лучшим студентам

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане сегодня, 14 декабря, состоялась церемонии вручения президентских стипендий лучшим студентам вузов страны. Стипендии отличникам образования вручал президент Садыр Жапаров. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

В этом году президентскими стипендиатами стали 80 учащихся со всех университетов страны.

"Вы - будущее Кыргызстана! Уже завтра вы возьмете судьбу страны в свои руки. Это великий долг и такая же ответственность", - заявил Садыр Жапаров во время церемонии.

Глава государства на встрече с ними искренне поздравил их с достижениями в учебе, поблагодарив за труд и упорство.

"Отрадно, что вы получаете образование в ведущих вузах нашей страны и стали примером для других молодых людей, удостоившись президентской стипендии. Думаю, что не переоценю вас, заявляя: несомненно, вы лучшие студенты Кыргызстана. Я считаю, что вы достигли такого успеха благодаря своему трудолюбию, воле и высокому патриотизму. В свое время знаменитый русский хирург Николай Пирогов дал четкое определение: "Молодежь - наш барометр". Развитие нашего государства напрямую зависит от чистоты нашего общества и качественного образования, от выбранной профессии, культуры и нравственности молодого поколения", - отметил Садыр Жапаров.

Президент рассказал будущим специалистам, что сегодня в стране разрабатывается программа по реформированию всей системы образования - от детских садов до средних профессиональных, специальных и высших учебных заведений. Также государство занято укреплением материально-технической базы образовательных учреждений, разработкой новых программ обучения, отвечающих современным требованиям, улучшением подготовки специалистов, повышением заработной платы учителям и преподавателям.

Глава государства подчеркнул, что со временем образование и наука развиваются все быстрее. Поэтому нынешнее молодое поколение является свидетелем того, как эта сфера в стране расширяется благодаря современным технологиям, происходит цифровизация общества. Еще одним аспектом, на который следует обратить особое внимание, является вопрос изучения как можно большего числа языков.

"Это властное требование времени. В первую очередь необходимо освоить государственный, а затем и другие языки! Надеюсь, что вы оправдаете надежды, которые наш народ возлагает на вас, и станете теми, кто будет развивать и прославлять Кыргызстан. Всегда помните об этом. Пусть ваша дорога к знаниям будет не только тернистой, но и успешной", - заключил президент, пожелав студентам успехов и всего наилучшего.


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URL: https://www.vb.kg/410834
Теги:
вуз, образование, стипендия, Садыр Жапаров
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