Рентгенхирурги: Больные КР не должны ездить оперироваться за границу

Ведущие специалисты Кыргызстана в области рентгенэндоваскулярной хирургии, наконец-то, впервые собрались вместе, чтобы создать свою ассоциацию, объединить усилия для развития этой современной и крайне необходимой службы для оказания высокотехнологичной помощи больным.

"До этого дня ситуация в службе рентгенэндоваскурной хирургии была подобна басни Крылова о лебеде, раке и щуке. В этой области работают представители разных школ – российской, турецкой, европейской, и все были разрознены. Но создание ассоциации – это требование времени, - сказал vb.kg Канатбек Аширов, заведующий отделением неотложной кардиологии и рентгенэндоваскулярной хирургии Ошской межобластной клинической больницы. – Мы должны объединиться, чтобы оказывать нашим больным высокотехнологичную квалифицированную помощь и вместе решать стоящие перед службой вопросы".

"Основанием для нашей встречи послужила конференция ТСТ Россия, недавно прошедшая в Москве. С момента создания ТСТ Россия - с 2011 года я являюсь зарубежным координатором этой конференции. По инициативе председателей курсов ТСТ Хуана Гранада и Гари Минца, а также президентов ТСТ Россия академика Баграта Алекяна и Грегга Стоуна было предложено обсудить вопрос о создание ТСТ СНГ. И академик Алекян обратился к нам с предложением предоставить информацию на ТСТ Россия по развитию рентгенхирургической службы в странах СНГ, - отметил VB.KG инициатор встречи - заведующий отделением рентгенхирургических методов исследования сердца и сосудов Национального центра кардиологии и терапии имени Миррахимова, профессор Мурат Дадабаев.

Для более широкой интеграции с международными организациями, как сказал профессор Дадабаев, необходимо создать свою ассоциацию. По мнению участников встречи, ее надо было создать уже давно. Все единогласно избрали председателем координационного совета по разработке устава и созыву съезда рентгенхирургов Мурата Дадабаева, а заместителями - Таланта Эралиева, врача рентгенэндоваскулрной диагностики и лечения МЦ "Кардио Азия-Плюс" из Оша и Дамира Осмонова, главного врача кардиологической клиники "Бикард".

"Давно надо было объединяться и создавать такую ассоциацию. Вместе мы – сила. И хорошо, что с такой инициативой выступил отец современной рентгенэндоваскулярной хирургии в нашей стране профессор Мурат Дадабаев. Думаю, что после образования ассоциации надо обязательно написать об истории создания службы в нашей стране", - считает главный кардиохирург Минздрава КР, профессор Калдарбек Абдраманов, директор Южного регионального научного центра сердечно-сосудистой хирургии.

По его словам, сейчас в стране более 10 ангиографических установок для проведения высокотехнологичных операций, четыре из них приобрел для страны профессор Талантбек Батыралиев, будучи министром здравоохранения. Благодаря им служба пошла вверх. Тем более, что он помог и с подготовкой кадров, которые прошли хорошую школу в России, Турции. "Но надеюсь, что в будущем мы будем сами готовить специалистов. Проблем и вызовов впереди, конечно, немало, но мы выстоим, если будем вместе", - отметил профессор Абдраманов.

По его мнению, важно, чтобы и государственная, и частная медицина развивалась у нас на равных. В качестве примера сейчас предлагается опыт государственно-частного партнерства, и это тоже очень хорошо.

"Наверное, символично, что наше первое собрание проходит в этом году. Ровно сорок лет назад в нашей стране была проведена первая рентгенэндоваскулярная операция. Наши коллеги из Москвы, стоявшие у истоков этой службы тогда еще бывшего Союза, передали свои знания и опыт нам. И мы гордимся, что были их учениками", - рассказал профессор Талгат Осмонов.

Как он отметил, последние 15-20 лет рентгенэндоваскулярная хирургия в Кыргызстане развивается очень интенсивно, особенно после открытия и развития частных клиник и приобретения новых четырёх ангиографических аппаратов. Все специалисты прошли подготовку в разных центрах на основе личных контактов. Но не было координации в развитии службы. "Настал тот момент, когда усилия всех рентгенхирургов надо объединить, координировать, чтобы работать вместе в одном русле, - добавил профессор Осмонов. – Но я хотел бы отметить один момент: если мы будем ориентироваться только на правительство и Минздрав, то должного развития рентгенэндоваскулярная хирургия не получит. Надо создавать ассоциацию и присоединяться к ведущим рентгенхирургическим центрам", - добавил Талгат Осмонов.

"В первую очередь ассоциация должна обеспечить нашим пациентам качественную медицинскую услугу, а потому надо создавать службу и базовую унификацию с четким определением того, кто и чем будет заниматься, сколько надо учиться. Служба не может быть создана без принципиальных изменений. Если все будут заниматься чем угодно, этим будут успешно пользоваться лоббирующие свои интересы фирмы, которые протаскивают в Кыргызстан контрафакты. Наша служба не должна быть зависима от чьих-то интересов. Она должна быть нацелена на обеспечение качественных услуг пациентам. Не надо придумывать стандарты, они уже существуют, их надо придерживаться, ведь на кону судьба пациента.

Интервенция предполагает 3,8 процента на 100 тысяч населения, а в Кыргызстане делается не больше пяти тысяч в год. Это сотая часть от потребности, и означает, что какой-то пациент не получает нужную помощь. Скольких вы оперируете здесь, столько же и даже больше пациентов, уезжает за границу", - продолжил разговор профессор Батыралиев, обращаясь к коллегам.

Как он сказал в интервью VB.KG, ассоциация должна показывать дорогу политикам при выделении бюджета. Объединение должно быть современным, функциональным, демократичным и не создавать препятствий для тех, кто хочет работать законно, по правилам и в конкретных условиях.

"Прежде чем как-то назвать ассоциацию, надо хорошо пройтись по всем параметрам: реестру специальностей, названиям и принципам, признанным в мире. И не надо ограничиваться только пространством СНГ. Лечение и руководства у нас должны иметь международный характер. Я за такую ассоциацию или общество, которое признаёт современные принципы подготовки, диагностики, лечения и инфраструктуры данной службы, чтобы мы могли оказывать кыргызстанцам качественную медицинскую помощь на современном уровне", - добавил профессор Батыралиев.

А это значит с применением высоких технологий. Рентгенэндоваскулярные методики сегодня называют еще малокровной хирургией. Вместо сложных полостных операций с массивными разрезами и подключением к аппарату искусственного дыхания теперь при многих заболеваниях - сердечно-сосудистых, онкологических, гинекологических и других выполняют высокотехнологичные вмешательства, после которых люди уже через день-другой могут ходить.

Рентгенэндоваскулярная хирургия сегодня стремительно вливается во все отрасли медицины: с ее помощью лечат множество заболеваний, не только сердечно-сосудистые, но и неврологические, гастроэнтерологические, гинекологические, легочные, нефрологические и урологические. Эмболизацию сосудов применяют при лечении травм, врожденных пороков, угрожающих жизни кровотечений. Все более широкое применение бескровная хирургия находит и в онкологии - с помощью рентгенэндоваскулярных методов можно доставлять препараты непосредственно к опухоли или перекрывать сосуды, кровоснабжающие ее. В общем, эти малокровные методики становятся все более популярными, и пациентам от этого только польза.

Рентгенэндоваскулярным хирургом сегодня быть перспективно и престижно. Еще несколько лет назад этих специалистов катастрофически не хватало. Но, как я убедилась, на этой встрече, молодых и перспективных докторов было почти столько же, сколько и мэтров этой относительно еще молодой службы и не только в нашей стране, а вообще в мире. И, как отмечали последние, они считают своим долгом заниматься образованием и повышением квалификации своих молодых коллег.