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Павильон Кыргызстана на EXPO-2020 посетил правитель Дубая

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- Наталья Крайнова
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Павильон Кыргызстана на EXPO-2020 посетил правитель эмирата Дубай, премьер-министр и вице-президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум. Об этом сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты.

В рамках этого визита, который состоялся вчера, 13 декабря 2021 г., высокопоставленный гость также встретился с председателем кабинета министров КР Акылбеком Жапаровым.

Приветствуя участие Кыргызстана на всемирной выставке, Шейх Мохаммед отметил, что EXPO-2020 предлагает мировую площадку для демонстрации кыргызской культуры и видения страны на будущее.

Кроме того, премьер-министр ОАЭ обменялся мнениями с Жапаровым по ряду вопросов, представляющий взаимный интерес и обсудил пути активизации двустороннего сотрудничества в различных сферах, особенно в сфере образования и здравоохранения.

В свою очередь Акылбек Жапаров высоко оценил прочные связи между Объединенными Арабскими Эмиратами и Кыргызстаном и выделил образовательные проекты, которые ОАЭ помогли реализовать в стране.


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URL: https://www.vb.kg/410836
Теги:
торговля, выставка, ОАЭ
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