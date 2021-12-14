В Сокулуском районе мужчина вступал в половую связь с 15-летней девочкой

В Сокулукском районе задержан парень по подозрению в действии сексуального характера с ребенком, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Сообщается, что 13 декабря в органы внутренних дел Сокулукского района с заявлением обратилась жительница села Ново-Павловка 37-летняя А.Ж., о принятии мер в отношении 26-летнего С.К., который с декабря 2020 года по май 2021 года насиловал ее несовершеннолетнюю дочь 2006 года рождения.

Данный факт был зарегистрирован в Едином реестре преступлений по признакам преступлений предусмотренных статьей 157 (Действия сексуального характера с ребенком, не достигшим шестнадцатилетнего возраста) УК КР.

В ходе досудебного производства сотрудниками милиции в присутствии законного представителя и социальных работников была допрошена 15-летняя Б.А., которая сообщила, что с указанным парнем познакомилась через социальную сеть "Инстаграмм" и общалась на протяжении шести месяцев и у них случались половые отношения. При этом девушка указала, что рассказала своей матери о произошедшем в связи с тем, что она узнала о том, что указанный парень женился на другой девушке.

В ходе дальнейших следственных мероприятий сотрудниками милиции был задержан С.К., 1995 года рождения, который также сообщил, что указанной девочкой познакомился через социальную сеть, и периодически у них были половые отношения. При этом мужчина указал, что указанные действия были обоюдны.

В настоящее время по материалам дела были назначены все необходимые экспертизы.

Подозреваемый водворен в ИВС ОВД Сокулукского района.

Досудебное производство продолжается.