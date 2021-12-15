Куда делись 52 млн сомов, поступивших от доноров на борьбу с коронавирусом

Счетная палата дала негативную оценку деятельности министерств нашей страны в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Министерские чиновники сами нарушают закон и неэффективно распоряжаются средствами госбюджета и гуманитарной помощью, переданной для борьбы с "короной". К такому выводу пришли аудиторы Счетной палаты.

Проверяющие недосчитались почти 52 миллионов сомов, поступивших от доноров и из республиканского бюджета на борьбу с коронавирусом.

Куда делись миллионы, вопрос в данном случае, пожалуй, неуместен. Одна часть из них потеряна из–за халатности чиновников, другая заплутала в их кабинетах. Когда одни умирали в "красных зонах", другие прохлаждались и наживались. Как говорится, кому - война, в смысле беда, а кому - мать родна. Счетная палата направила материалы проверки в Генеральную прокуратуру, и есть надежда, что общество узнает имена антигероев.

Как известно, в 2020 году 13 министерствам и ведомствам, которые были вовлечены в борьбу с COVID–19, выделили 5,5 миллиарда сомов.

При этом кассовые расходы, как сообщили в Счетной палате, составили 4,7 миллиарда.

По итогам аудита установлено, что деньги, поступившие в виде финансовой помощи от предприятий и организаций, на общую сумму 2 миллиона 155,7 тысячи сомов почему–то зачислили на специальный счет Минздрава. Хотя это грубое нарушение, как отметили аудиторы.

Не удержаны также страховые взносы в размере 508,7 тысячи сомов с тех средств, которые выплачивали в качестве дополнительной заработной платы.

Эпидемиологический фонд осуществил госзакупки медикаментов и изделий медицинского назначения на общую сумму 217 миллионов 396 тысяч сомов в нарушение Закона "О госзакупках". При покупке медоборудования через Исламский банк на сумму $152 тысячи 520 не выполнены обязательства по уплате таможенных платежей.

"В управлении МЧС по Бишкеку установлены факты наличия неликвидных товаров, приведшие к образованию излишков материальных средств на 137, 6 тысячи сомов, а также неучтенная задолженность по питанию за прошлый год - 4 миллиона 645 тысяч", - говорится в материалах проверки.

В целом аудиторы выявили нарушения и недостатки при расходовании на 51 миллион 720 тысяч сомов.

Причем нарушения происходят из года в год, но картина не меняется. Возможно, надо в условиях дефицита бюджета ужесточать ответственность чиновников и повышать качество государственного менеджмента. И, конечно, в таких расследованиях должно быть побольше прозрачности, чтобы общество знало своих "героев".