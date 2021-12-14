Выставка-ярмарка необычных подарков "Хан Базар" проходит в музее ИЗО

На ярмарке можно приобрести необычные подарки для родных, друзей, коллег и себя к Рождеству и Новому году. Для горожан представлены вязаные и войлочные изделия, украшения из натуральных камней, серебра, войлока, курака, бисера, эпоксидной смолы и полимерной глины.

Также можно приобрести елочные украшения и игрушки, книги для взрослых и детей, необычные светильники, изделия из керамики, вязанные коврики и многое другое. каждый найдет для себя что-то интересное.

Дизайнер украшений Светлана Береза рассказала, что изначально, около 15 лет назад, ее заинтересовало сухое валяние войлока, но тогда у нас в городе не найти было специальных игл и шерсти. Она освоила технику мокрого валяния и, как говорит, влюбилась в войлок. Затем сама осваивала технику сухого валяния. А когда для каких-то украшений понадобились дополнительные детали она занялась полимерной глиной. Полимерная глина – уникальный материал, сейчас мастер комбинирует ее с войлоком, стеклом, натуральными камнями. Кстати, украшения из полимерной глины долговечны – не боятся влаги и ударостойкие. А еще она делает украшения из сухоцветов и смолы и последние годы даже специально у себя на даче выращивает цветы, которые потом используются для создания украшений.

"Выставка-ярмарка "Хан Базар" проходит в третий раз. Мы, организаторы, окончили бизнес школу дизайна и ремесленничества и поняли, что для ремесленников нет достойного формата. В основном они стоят на улицах города или в торговых центах, где мало тех, кто по-настоящему ценит искусство и дизайн. Формат собрать их в музее показался нам удачным, горожане могут прийти посмотреть выставки, а после посетить ярмарку и приобрести что-то в подарок для родных и друзей", - рассказала одна из организаторов выставки-ярмарки "Хан Базар" Маншук Есдаулет.

Приобрести необычные подарки горожане смогут по 29 декабря с 11 до 18 часов.

Кстати, вход на ярмарку бесплатный. К слову, вход на выставки музея согласно тарифам.