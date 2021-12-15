На кошкины слезы протезы не купить

Валентина Федоровна скованно позирует для фото: рука плотно сжимает ходунки, глаза смотрят прямо в кадр. Взгляд как у всех взрослых, которые знают, что избавление от мучений есть, но им никогда не собрать на него денег. Валентине Константиновой нужно 65 месяцев откладывать всю пенсию, чтобы оплатить операцию на тазобедренных суставах! Ни есть, ни пить - копить!

Жизнь отсекает у Валентины Федоровны все, что ей дорого. Сначала забрала детей, которых женщина не смогла выносить. Потом мужа, он умер в 42 года. В 90–е судьба едва не лишила ее родины. Женщина уехала искать лучшей доли в Россию, но, надорвавшись на стройке, вернулась в Кыргызстан, начала все с нуля. Накопить удалось только на пару комнатушек в сельском доме на два хозяина. А в прошлом году у Валентины Федоровны отказали ноги: реактивный коксартроз неясного генеза, объяснили врачи.

- Сейчас не могу ни ходить, ни лежать. Все, что ниже поясницы, словно кипятком заливает. Поход в уборную - единственная причина, заставляющая встать с постели. Путь туда и назад занимает полчаса, иду и вою от нестерпимой боли. А что делать? Живу–то одна. Хорошо, что старшая сестра тоже в Военно–Антоновке живет, приходит, еду готовит. Ее дочка Иришка прибегает, помогает, - говорит Валентина Федоровна, улыбаясь сквозь слезы.

Чтобы не сойти с ума, женщина нашла действенное лекарство.

- Научилась играть в шашки. Противник мой - телефон. Иришка закачала программу, показала, как и что. Вечерами ноги выламывает так, что обезболивающее не помогает. А шашки помогают - загружаю самый сложный уровень и начинаю думать, думать... А если удастся заснуть, то счастье!

Только вот счастья–то в голосе Валентины Федоровны не слышно. В нем только эхо безнадеги. Замена двух суставов стоит 425 тысяч сомов. Таких деньжищ у пенсионерки никогда не было!

- Ни дня в жизни не была безработной, а вот скопить что–то не удалось. Пенсия - 6500, это же кошкины слезы! Вчера счет за электричество пришел, почти три тысячи. Надо заплатить, иначе свет отрежут. Мясо и рыбу не ем, наверное, год! На постном борще живу да на супчиках. Эти 425 тысяч сомов даже не представляю, как выглядят, - вздыхает пенсионерка.

Организовать сбор на лечение Валентины Федоровны попросила ее племянница Иришка. Она не раз видела в Интернете, как тысячи людей меняют чью–то жизнь вскладчину.

- Баба Валя добрая и очень скромная. Спрашиваю ее: о чем мечтаешь? Отвечает: на ногах стоять, чтобы не больно. Очень хочу облегчить ей страдания, оставляю своих детей на бабушку, бегаю везде, прошу помощи. Но одна–то точно не справлюсь. Не откажите нам!

С Ириной мы общаемся по видеозвонку, она обнимает Валентину Федоровну и плачет. Словно та передает ей через прикосновение часть боли, которая уже невмещается.

Сбор на взрослого человека всегда ползет медленно. Но даже самые маленькие пожертвования не дают надежде угаснуть.

Пожалуйста, перечислите Валентине Федоровне любую сумму - это ее последний шанс:

пополните электронный кошелек ЭЛСОМ: 0550150688 или Мbank:. 996 995 995 175, Balance kg: 996 779 150 688;

сделайте перевод на карты: Visa: 4177 4901 5639 5156, Элкарт: 9417 1385 3982 1898 или перевод по реквизитам на счет карты VISA банка Кыргызстана: БИК:103001 номер счста 1030 1202 3511 4187 Имя получателя: Портнова Ирина (племянница);

также можно передать помощь лично, связавшись с Ириной по телефону или WhatsApp 0 (995) 995–175 или с самой Валентиной Федоровной по номеру: 0 (551) 513–516.