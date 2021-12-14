Глава МИД КР Руслан Казакбаев встретился с послом Китая

В Бишкеке сегодня 14 декабря министр иностранных дел КР Руслан Казакбаев принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Китайской Народной Республики Ду Дэвэнь. Об этом сообщает пресс-служба МИДа.

Сообщается, что в ходе встречи стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам кыргызско-китайского сотрудничества и обсудили ход реализации ранее достигнутых договоренностей между КР и КНР.

Стороны отметили высокий уровень взаимодействия в уходящем году, а также предстоящие совместные мероприятия в преддверии 30-летия установления дипломатических отношений между КР и КНР (5 января 2022 года).

Особое внимание было уделено вопросу осуществления грузоперевозок между КР и КНР. В данном контексте, министр проинформировал об имеющихся трудностях транспортировки грузов предпринимателей КР на морских портах Циндао и Ляньюньган КНР, направляющихся в Кыргызстан из Южной Кореи. В этой связи, выразил просьбу китайской стороне оказать содействие в скорейшем разрешении данной ситуации.

Министр Казакбаев проинформировал, что Кыргызстан активно продвигает интересы горных стран. За годы членства в ООН КР провела ряд глобальных мероприятий, направленных на привлечение внимания мирового сообщества к проблемам горных регионов, привлечению помощи их устойчивому развитию, развитию сотрудничества между ними и укреплению их имиджа, как отдельной группы государств.

В этой связи КР выдвинула инициативу о принятии резолюции 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН об объявлении 2022 года "Международным годом устойчивого горного развития". В этой связи обратился к китайской стороне с просьбой ко-спонсировать проект данной резолюции.

Со своей стороны, посол Китая сообщила, что китайская сторона поддерживает кыргызскую сторону по данному вопросу и выступает ко-спонсором проекта резолюции об объявлении 2022 года "Международным годом устойчивого горного развития".

Стороны выразили готовность к продолжению активного практического взаимодействия на всех уровнях для дальнейшего укрепления двусторонних отношений всестороннего стратегического партнерства между Кыргызстаном и Китаем.