Казахстан накопил 138 миллионов тонн опасных отходов за 2020 год

Среди опасных отходов в топ-5 попали зола и золошлаковые отходы - 22,8 миллиона тонн, птичий навоз - 1,3 миллиона тонн, отработанный буровой шлам - 212 миллионов тонн, свиная жижа - 143 миллиона тонн и нефтешламы - 103 тысячи тонн. Из неопасных в топ-3 попали строительные отходы - 398 тысяч тонн, упаковочные материалы - 182 тысячи тонн и макулатура - 150,5 тысячи тонн. Об этом пишет Tengrinews.kz. со ссылкой на данные Национального доклада о состоянии окружающей среды и об использовании природных ресурсов РК за 2020 год.

Количество неопасных отходов, накопленных за 2020 год республикой, составляет 320 миллионов тонн. В прошлом году на официально действующие полигоны поступило 3,7 миллиона тонн отходов. Из них 68,6 процента направлено на депонирование, 30,3 процента отсортировано. Большинство того, что было направлено на депонирование, складировано и свезено на свалки. За 2020 год на полигоны и свалки вывезено 2 миллиона 538 тысяч 200 тонн отходов. Площадь Казахстана – 2 725 000 квадратных километров, то есть казахстанцы выработали почти по тонне мусора на каждый квадратный километр площади страны всего за год.

Из 3030 легальных мусорных полигонов только 20 процентов соответствуют нормам и требованиям. Также в республике действуют до 10 тысяч несанкционированных свалок и бессчетное количество мелких мусорок.