Мэр Бишкека встретился с недовольными блогерами из социальных сетей

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев встретился с недовольными его работой блогерами. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Мэра столицы пригласил к себе в рабочий кабинет активных участников социальных сетей Улукбека Карыбек уулу и Рината Усупбаева. Ранее эти блогеры распространяли видеоролики с критикой мэра столицы, призывая его к ответственности за недостаточную, по их мнению, работу в этой должности.

Видеопосты, выложенные в соцсетях, касались вопросов деятельности муниципального предприятия "Бишкекские стоянки и парковки" и расходов мэрии на оформление города к Новому году.

"В связи этим и в целях исключения каких-либо заблуждений со стороны активных пользователей соцсетей Джунушалиев посчитал целесообразным лично дать подробные пояснения, например, о том, что в общую сумму предновогоднего тендера "Бишкексвета" входят расходы не только на декор главного символа праздника - 25 метровой елки, но и на украшение всей площади Ала-Тоо, в целом. Градоначальник также пообещал активистам проверить озвученные ими на встрече сведения в отношении деятельности муниципального предприятия "Бишкекские стоянки и парковки", - говорится в сообщении мэрии.