ГКНБ выявил в КР членов террористической организации

В Кыргызстане выявлена ячейка террористической организации "Рабочей партии Курдистана". Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Сообащется, что установлены отдельные члены из числа жителей Таласской области, принимавшие участие в боевых действиях в сирийско-иракской зоне в рядах незаконных вооруженных формированиях боевого крыла, указанного МТО, которые были объявлены в международный розыск.

Так, ГКНБ КР в результате проведенных совместных оперативно-розыскных мероприятий со спецслужбами РФ, 16 октября 2021 года установлен и задержан житель Таласской области "С.О.О.", скрывавшийся по поддельным документам в Москве РФ.

Объект розыска согласно двухсторонней договоренности 12 декабря т.г. был экстрадирован в КР.

В настоящее время, ГКНБ КР проводится соответствующие следственно-оперативные мероприятия в рамках ЕРПП, зарегистрированным по признакам преступлений, предусмотренных ч.2. ст.250 УК КР "Участие гражданина КР в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства или прохождение террористической подготовки", в том числе направленные на изучение всех обстоятельств данного факта и установлению возможных соучастников.